Apple Maps: Routenplanung für erste Elektroautos verfügbar

Apple hat eine spezielle Routenplanung für Elektroautos in seinem Kartendienst eingeführt. Übermittelt das Auto den Akkuladestand an das iPhone, kann Apple Maps dies für die Routenberechnung verwenden und soll an passender Stelle Zwischenstopps an Ladestationen einplanen. Dabei fließen laut Apple auch Höhenunterschiede auf der geplanten Strecke in die Berechnung ein. Zudem schätzt Apple Maps den verbleibenden Batterieladestand beim Erreichen des gewünschten Fahrtziels.

E-Navigation vorerst nur im Mach-E

Sollte der Akkustand während der Fahrt niedrig werden, liefere der Kartendienst direkt Vorschläge, um eine "nächstgelegene kompatible Ladestation" zu erreichen, erklärt Apple. Anpassungsmöglichkeiten in Hinblick auf bevorzugte Ladesäulenanbieter oder Statusanzeigen zu den Ladesäulen scheinen derzeit nicht in Apples Kartendienst integriert.

Die Routenplanung für Elektroautos ist auch über die iPhone-Fahrzeugintegration CarPlay im Infotainmentsystem unterstützten Automodelle verfügbar.

Die Navigation für E-Fahrzeuge hat Apple nun mit der neuesten Version iOS 15.4 freigeschaltet, wie der Hersteller Ford mitteilte. Er unterstützt die Funktion als erster Autohersteller, vorerst allerdings nur in einer einzigen Baureihe: dem Mustang Mach-E.

Unterstützt werden laut Ford USA alle 2022er-Modelle sowie 2021er Mach-Es mit aktualisierter Software (21281\_PRODUCT.244, 22028\_PRODUCT.358 und 22034\_PRODUCT.364), wie das Unternehmen mitteilte. Mach-E-Modelle mit anderer Software-Version sollen bis spätestens Ende des Jahres 2022 ein Update erhalten, das die Funktion in Apple Maps freischaltet. Ob und wann auch andere Elektromodelle wie E-Transit und F-150 Lightning, lässt Ford offen. Es werde stets daran gearbeitet, neue Software-Funktionen nachzuliefern, so der Hersteller.

Auch BMW mit an Bord

Die Routenplanung für E-Fahrzeuge hatte Apple schon im Jahr 2020 vorgestellt, ursprünglich für iOS 14. Neben Ford nannte Apple damals auch BMW als Partner, dort gibt es aber offenbar noch keine E-Fahrzeuge, die das unterstützen.

(lbe)