Apple: Milliarden-Investition in Sportübertragungsrechte erwartet

Apple hat angeblich eine "aggressive Jagd" auf Übertragungsrechte für große Sportveranstaltungen eröffnet: Um mehr Abonnenten für den immer noch im Aufbau befindlichen Streaming-Dienst TV+ zu gewinnen, sei der Konzern bereit, in den nächsten Jahren Milliardenbeträge für Live-Sport auszugeben, heißt es in einer Notiz der Investmentbank Wedbush Securities. In der vergangenen Woche gab es bereits erste Gerüchte, Apple habe konkretes Interesse am Streaming des Spielbetriebs der nordamerikanischen Baseball-Profiligen und stehe in Verhandlungen mit dem Verband Major League Baseball (MLB) über einen möglichen Deal.

Übertragungsrechte für US-Sport

Die Analysten glauben, dass Apple unter anderem Gebote für die Übertragungsrechte für American Football (NFL Sunday Night Ticket), populäre US-Hochschulsportveranstaltungen (unter anderem Big Ten, Pac 12 und National Collegiate Athletic Association), NASCAR sowie Basketball (NBA/WNBA) abgeben könnte, um zumindest manche der Sportveranstaltungen über TV+ streamen will – teils wohl auch exklusiv.

Der Konzern stecke inzwischen rund 7 Milliarden US-Dollar pro Jahr in Exklusivinhalte für TV+ und sei bereit, weitere Milliardeninvestitionen für die Sportübertragungsrechte zu tätigen, schreiben die Analysten. Apples Dienste- und Content-Chef Eddy Cue gilt als großer NBA-Fan. Seit Längerem wird erwartet, dass der Konzern einen günstigen Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt für Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen sucht.

Neue TV+-Abonnenten mit Sport

Der Katalog von Apples Streaming-Dienst ist nach wie vor vergleichsweise klein, weil das Unternehmen auf den Aufkauf eines großen Filmstudios oder eines Rechtepakets für ältere Inhalte verzichtet hat – und sich bislang weitestgehend auf die Produktion neuer eigener Inhalte oder den Aufkauf von Exklusivrechten beschränkt hat. Abonnentenzahlen für TV+ hat Apple bislang nicht genannt.

Live-Sport galt in den USA lange als eine der letzten Bastionen der Kabelanbieter und wird längst teils auch direkt vermarktet. Andere große Streaming-Anbieter wie Amazon stecken bereits Geld in Live-Übertragungen, so zeigt der Dienst auch in diesem Jahr wieder manche der Champions-League-Spiele.

