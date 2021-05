Apple Music: Lossless kommt für HomePod – aber nicht für die AirPods Max

Ob die neue Lossless-Funktion für Apple Music, auch Apple Music HiFi genannt, auf Apples Siri-Lautsprecher kommen würde, war in der vergangenen Woche ein heißes Thema – der Konzern traf zunächst keine genauen Aussagen. Nun ändert sich dies: In einem Supportdokument hat Apple bestätigt, dass das verlustfreie Streaming auch auf HomePod und HomePod mini kommen wird.

Dazu ist allerdings zunächst ein Firmware-Update für die Geräte notwendig. "Aktuell nutzen HomePod und HomePod mini [den Kompressionsstandard] AAC [Advanced Audio Codec], um exzellente Audioqualität sicherzustellen. Unterstützung für Lossless kommt in einem zukünftigen Software-Update", schreibt Apple lapidar. HomePod und HomePod mini sind über WLAN mit dem Heimnetz verbunden, entsprechend müsste die Datenrate zumindest für die erste Lossless-Stufe reichen, die Apple anbieten wird.

Die verlustfreie Wiedergabe setzt auf Apples hauseigenen Code ALAC (Apple Lossless Audio Codec). Los gehe es mit 16 Bit bei 44,1 kHz in "CD-Qualität", so der Konzern – dies dürfte auch mit den Smartspeakern möglich sein. Lossless Audio reicht bis zu 48 kHz, das sich direkt auf Macs, iPhone und iPad wiedergeben lässt; ob auch per HomePod und HomePod mini, ist noch unklar, aber wahrscheinlich. Zusätzlich bietet Apple Music auch noch "Hi-Resolution Lossless" mit bis hin zu 192 kHz an, dies erfordert allerdings Zusatz-Hardware in Form eines USB-Digital-Analog-Wandlers (DAC).

"Exzellente Audioqualität" ohne Lossless

Weiterhin ohne Lossless auskommen müssen Apples Kopfhörer und Ohrstöpsel. In dem neuen Supportdokument heißt es vom Hersteller, AirPods, AirPods Pro und AirPods Max sowie die Kopfhörer der Tochter Beats verwendeten Apples AAC-Bluetooth-Codec "für exzellente Audioqualität". Bluetooth-Verbindungen unterstützten jedoch kein Lossless-Audio.

Die einzige Möglichkeit, verlustfreies Streaming auch auf Apples über 600 Euro teuren AirPods Max zu genießen, ist eine Krücke: Man kann ein Lightning-nach-3,5-mm-Miniklinke-Kabel verwenden, das einen eigenen A/D-Wandler integriert. Dieses kann man dann an ein ALAC-fähiges Gerät mit analogem Anschluss anbringen und die Wiedergabe starten. Wirklich lossless ist eine solche Nutzung aufgrund der Konvertierung zurück in ein digitales Signal aber nicht. (bsc)