Apple Music nun auch über Waze verfügbar

Apple-Dienste auf Google-Geräten oder in einer Google-App? Komplett neu ist die Vorstellung nicht, so gibt es etwa seit dem vergangenen Jahr Apple-TV+-Angebote auf Chromecast-Sticks oder via Google TV beziehungsweise Android TV. Nun legt Apple auch in der offiziellen Anwendung von Googles Navi-Tochter Waze nach.

Es streamt so schön

Wie Google selbst im offiziellen Waze-Blog mitteilt, ist es künftig möglich, Musik aus Apples Streamingdienst Apple Music direkt in Waze abzuspielen. Zuvor war dies nur mit Konkurrenzangeboten wie Spotify erlaubt. Die Idee dabei ist, dass Nutzer Waze während der Navigation nicht verlassen müssen, um Audioinhalte zu hören – die Oberfläche ist zudem an die Bedienung bei der Fahrt angepasst, so dass es zu möglichst wenigen Ablenkungen kommen soll.

Um Apple Music zu verwenden, muss natürlich ein Abo des 10 Euro im Monat teuren Dienstes vorhanden sein. Die Anbindung erfolgt über das Audio-App-Menü. Nach der Auswahl von Apple Music muss der Dienst nur noch mit Waze verbunden werden; damit erhält die Navi-App Zugriff auf das Apple-Music-Profil des Nutzers.

Kein Wechsel mehr notwendig

Anschließend sollen die gewohnten Apple-Music-Inhalte direkt aus dem Audio Player in Waze zur Verfügung stehen – das sind aktuell rund 90 Millionen Tracks, zehnttausende kuratierte Wiedergabelisten sowie auch Apple Music Radio und andere über Apple Music verfügbare Radiostationen. Zuvor konnte man während der Nutzung von Waze zwar ebenfalls Apple-Music-Klänge hören, musste dazu aber in die Musik-Anwendung wechseln, was während der Fahrt nicht ganz einfach (und verkehrssicher) ist.

Ein Manko der Apple-Music-Unterstützung in Waze gibt es noch: Aktuell ist sie allein auf dem iPhone verfügbar, obwohl es Apple Music schon seit Jahren auch für Android gibt. Ob die Unterstützung noch nachgereicht wird, bleibt unklar. Ebenfalls nicht durchgesickert ist, welchen Deal Apple und Google für die Apple-Music-Unterstützung abgeschlossen haben – so bleibt unklar, ob Apple für die Waze-Unterstützung Geld an den Suchriesen zahlt oder der – etwa durch Aboprozente – anderweitig von der neuen Funktion profitiert, die ja letztlich mehr Apple-Music-Nutzer schaffen könnte. Waze ist kostenlos nutzbar und kann hier für iOS heruntergeladen werden.

(bsc)