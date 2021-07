Apple Notizen in iOS 15: Inkompatibilität mit älteren Versionen erwartet

Die Funktionserweiterung der Notizen-App in iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 kann in älteren Versionen der Betriebssysteme zu Problemen führen: Sobald Schlagworte (#Tags) in einer Notiz ergänzt werden, lässt sich diese mit älteren Versionen der App offenbar nicht länger anzeigen. Die Einschränkung gilt ebenso für die neuen Erwähnungen (@Mentions), mit denen sich andere Bearbeiter einer geteilten Notiz ansprechen lassen.

Notizen verschwinden aus älteren Versionen

Den jüngsten Versionen von iOS und iPadOS 14 (ab 14.5) und macOS Big Sur (ab Version 11.3) fehlen zwar die neuen Tag- und Mentions-Funktionen, sie sind aber dennoch in der Lage, die Notizen in Apples vorinstallierter App weiterhin zu öffnen und darzustellen, wie Entwickler berichten. Die Schlagworte werden dabei einfach im Text mit aufgeführt, eine Möglichkeit zur Sortierung von Notizen nach Schlagworten besteht erst ab iOS 15 & Co. Auf älterer Hardware beziehungsweise beim Verbleib auf älteren Betriebssystemversionen werden solche Notizen jedoch ausgeblendet.

Problematisch wird das künftig für Nutzer und Nutzerinnen, die beispielsweise noch ein iPhone oder iPad mit iOS 12 verwenden oder aber einen Mac, der sich nicht mindestens auf macOS 11 Big Sur aktualisieren lässt.

Upgrade erforderlich – falls möglich

Apple macht auf das Problem mit einem Warndialog aufmerksam, der in iOS 15 eingeblendet wird, wie 9to5Mac bemerkte. Darin werden auch die mit dem eigenen iCloud-Account verknüpften Geräte aufgeführt, die nicht mit den Neuerungen kompatibel sind. Auf dieser Hardware ist ein Upgrade erforderlich, um die Notizen anzuzeigen. Sollte das nicht möglich sein, vermerkt Apple, das Gerät könne nicht auf eine benötigte Version aktualisiert werden.

Eine Ausweichmöglichkeit bleibt auf den älteren Geräten, die Notizen als Web-App in iCloud.com einzusehen. Offizielle Systemvoraussetzungen zur Notiz-App von iOS 15, iPadOS 15 und macOS 12 hat Apple noch nicht genannt.

(lbe)