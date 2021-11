Apple One Premium: Apple bringt großes Abo-Bundle nach Deutschland

Mehr Cloud-Speicher, mehr Dienste: Etwas früher als angekündigt hat Apple sein größtes Abo-Bundle in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vierzehn weiteren Ländern eingeführt. Bestandskunden können seit der Nacht auf Dienstag auf das neue Premium-Bundle umsteigen, das knapp 29 Euro pro Monat kostet. Neuabonnenten dürften die Option spätestens ab Mittwoch erhalten.

Das Bundle beinhaltet neben dem Musik- und Video-Streaming-Diensten Apple Music (Familienzugang) und TV+ auch den Spieledienst Arcade sowie zusätzlich Fitness+. Der Fitness-Dienst für Apple-Watch-Besitzer soll hierzulande noch in dieser Woche starten.

2 TByte Cloud-Speicher enthalten, 4 TByte möglich

In Apple One Premium sind zudem 2 TByte iCloud-Speicherplatz und iCloud+ inbegriffen. Gegen Aufpreis lässt sich weiterer Cloud-Speicherplatz hinzubuchen: Für zusätzliche 10 Euro pro Monat ist so auch in Deutschland erstmals möglich, 4 TByte Speicherplatz für iCloud zu erhalten. Abo und Speicherplatz lassen sich mit bis zu fünf weiteren Familienmitgliedern im Rahmen der Familienfreigabe gemeinsam nutzen.

In den USA steckt im "Premier"-Bundle (30 US-Dollar pro Monat) zusätzlich die Magazin- und Nachrichten-Flatrate "News+", die Apple bislang aber nur in vier Ländern eingeführt hat. In Deutschland, Österreich und Schweiz ist sie nicht im Bundle enthalten.

Apple One beinhaltet eine 30-tägige Gratisphase für Dienste, die Kunden noch nicht abonniert haben, wie Apple im Vorfeld mitteilte. Man wolle iPhone-Besitzern auf Basis ihrer bestehenden Abonnements ein passendes Bundle empfehlen.

Apple zählt auf Abonnenten

Abonnements sind ein zunehmend wichtiger Stützpfeiler für Apples Services-Sparte, die dem Konzern im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von über 68 Milliarden US-Dollar einbrachten – mehr als das Geschäft mit Macs und iPads zusammengerechnet. Apple hat nach eigener Angabe inzwischen 745 Millionen zahlende Abonnenten, das umfasst auch Abos für Dritt-Dienste, die über die Bezahlschnittstelle des Konzerns in Apps abgeschlossen wurden. Wie viele Abonnenten Apple One und Apples Streaming-Dienste haben, bleibt unklar.

(lbe)