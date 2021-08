Apple-Patent: Kombination aus Touch ID und Face ID im Bildschirm

In der Pandemie nervte Apple die Besitzer seiner aktuellen iPhones: Die Gesichtserkennung Face ID funktionierte mit Maske einfach nicht. Zwar gibt es mittlerweile für Besitzer einer Apple Watch eine vereinfachte Entsperrfunktion. Die arbeitet aber nur in weniger sensiblen Bereichen. Besitzer älterer oder günstigerer iPhones mit Fingerabdrucksensor Touch ID waren also klar im Vorteil

Gesicht und Finger, einzeln oder in Kombination

Clever wäre es da, wenn Apple Touch ID und Face ID einfach kombinieren könnte. Dies könnte entweder wahlweise geschehen (etwa in der Pandemie) oder im Zusammenwirken, um die Sicherheit der Geräte weiter zu erhöhen. Dass Apple an einer solchen Idee arbeitet, wird schon seit mehreren Jahren kolportiert. Nun wurde dem Konzern ein Patentantrag genehmigt, der gut zu einem solchen Vorhaben passt.

Bildschirm erfasst gleichzeitig Bilder

In der Patentschrift geht es um einen speziellen Bildsensor, der direkt im Bildschirm integriert ist, statt diesen vom Display zu trennen, wie man es bei iPhones bislang gewöhnt ist. Der "elektronische Gerätebildschirm mit eingebauter Bilderfassung durch den Bildschirm" würde nicht nur Platz sparen, sondern laut dem Antrag dazu dienen, Fingerabdrücke zu lesen, so wie dies optisch aktuell im Homeknopf etwa des iPhone SE der Fall ist. Auch denkbar wäre, diesen Bildsensor für andere Anwendungen zu verwenden, darunter die Gesichtserkennung (allerdings fehlen hierzu noch weitere Komponenten wie etwa ein Infrarotprojektor).

Reicht die Bildqualität?

Ein Bildschirm mit integriertem Face ID wäre auch für Macs interessant, denen aktuell das notwendige True-Depth-Modul fehlt. Apple plant Berichten zufolge den Einbau der Technik im Mac in den kommenden Jahren, scheint aber aktuell noch vor Problemen zu stehen – unter anderem beim Platz, da die MacBook-Bildschirm dünner sind als ein iPhone. Bislang sind Methoden, durch den Bildschirm hindurch hohe Bildqualitäten zu erreichen, noch ganz am Anfang. Teilweise werden Ultraschallsensoren zur Erfassung des Fingerabdrucks verwendet und keine optischen Methoden. (bsc)