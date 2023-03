Apple Pay Later: Start mit ausgewählten Nutzern

Apple leiht Nutzern des Zahlungsdienstes Apple Pay auf Wunsch ab sofort Geld – allerdings vorerst nur ausgewählten und erst einmal nur in den USA. Dort wurde jetzt der Start des neuen Dienstes Apple Pay Later bekannt gegeben. Bereits Mitte 2022 hatte Apple diese Erweiterung seiner Finanzdienstleistungen in Aussicht gestellt. Nach einer Reihe von Verzögerungen wird es jetzt zumindest einen öffentlichen Test geben.

Mit Apple Pay Later können Nutzer direkt in der Wallet-App einen Kleinkredit zwischen 50 und 1000 US-Dollar aufnehmen. Dieser kann binnen sechs Wochen in vier Raten zinslos und ohne Gebühren beglichen werden. Allerdings gibt es Voraussetzungen dafür, dass Apple Geld ausleiht: Neben der Kreditwürdigkeit muss im Apple Wallet eine Debitkarte für die Rückzahlungen hinterlegt werden. Kreditkarten sind tabu, damit sich Nutzer nicht auf diese Weise überschulden.

Ausgewählte Nutzer eingeladen

Die Kleinkredite können laut der Apple-Pressemitteilung in der Wallet-App verwaltet werden. Sie werden für Online- und In-App-Käufe auf iPhone und iPad bei Händlern mit Apple-Pay-Unterstützung gewährt.

Aktuell hat Apple nach eigenen Angaben ausgewählte Nutzer eingeladen, die neue Funktion vorab zu verwenden. Nach welchen Kriterien diese ausgesucht wurden und um wie viele es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. In den kommenden Monaten könne der Dienst dann für alle in den USA freigeschaltet werden. Ob auch eine internationale Version geplant ist, hat Apple bislang nicht bekannt gegeben. Während zum Beispiel Apple Pay international verbreitet ist, sind andere Finanzdienste wie die Apple Card bis heute auf die USA beschränkt.

Neueste Software notwendig

Kreditgeber ist die Firma Apple Financing LLC, ein Tochterunternehmen von Apple. Für die Nutzung der Funktion sind iOS 16.4 oder iPadOS 16.4 nötig, die am Montagabend veröffentlicht wurden.

