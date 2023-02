Apple Pay Later: Wie Apple angeblich die Kreditwürdigkeit prüft

Wer mit Apples geplanter Ratenzahlung namens Apple Pay Later Kaufpreise stückeln möchte, sollte besser ein vorbildlicher Apple-Kunde sein. Laut einem neuen Medienbericht will das US-Unternehmen nämlich das Zahlverhalten in Apple Stores, bei Apps und anderen Apple-Diensten heranziehen, um zu entscheiden, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht.

Das neue Angebot für Apple Pay war im Sommer 2022 angekündigt worden, lässt aber seither auf sich warten. Zwischenzeitlich war bereits die Rede davon, dass es bis iOS 16.4 und dem Frühjahr 2023 dauern könnte, bis Apple Pay Later tatsächlich eingeführt wird. Jüngste Erkenntnisse des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman deuten darauf hin, dass es im April oder Mai soweit sein könnte.

Käufe über sechs Wochen stückeln

Gurman berichtete jetzt auch über weitere Details aus der internen Testphase, bei der Apple-Mitarbeiter den Dienst erproben und das Unternehmen Erkenntnisse für den späteren Echtbetrieb gewinnen konnte. Mit dem neuen Ratenzahlungsdienst will es Apple Nutzern seines hauseigenen Bezahldienstes Apple Pay erlauben, größere Einkäufe über einen festgelegten Zeitraum abzubezahlen. Das ist per Wallet-App auf dem iPhone möglich oder direkt bei einem Online-Kauf. Über sechs Wochen werden so alle zwei Wochen die Raten bezahlt.

Die Kreditgenehmigungen will Apple allerdings angeblich an einigen Kriterien festmachen, für die eigens eine technische Plattform geschaffen werden musste. Von seinen bisherigen Finanzpartnern wie Goldman Sachs möchte Apple in Zukunft unabhängiger sein, berichtet Gurman. Apple selbst kommentierte all dies nicht. So soll laut Bloomberg etwa berücksichtigt werden, ob es bei Zahlungen für Apps im App Store Probleme gab. Auch Rückgaben von Apps in ungewöhnlich hohem Maße könnten Berücksichtigung finden. Ebenso Hardware-Käufe im Online Store bzw. in den Ladengeschäften. In den USA soll auch geprüft werden, ob der Kunde eine Apple Kreditkarte besitzt und wie sein Ausgabeverhalten zu bewerten ist.

Deutschland-Start ungewiss

Wer in den Genuss einer Ratenzahlungsmöglichkeit kommen möchte, erhalte Angebote für 30 Tage. Je nach Kaufsumme könnte auch der Nachweis eines Ausweises oder einer Sozialversicherungsnummer nötig sein. In der internen Testphase habe Apple zumeist Summen von 1000 US-Dollar oder weniger genehmigt. Ob Apple Pay Later später auch in Europa an den Start geht, ist unbekannt. Das im Jahr 2014 eingeführte Apple Pay ist auf dem Kontinent mittlerweile überall verfügbar. Die 2019 vorgestellte Apple Card ist in Deutschland hingegen nicht bestellbar. Insgesamt sehe Apple das Fintech-Business als große Wachstumschance. Der Handel mit Dienstleistungen war für Apple selbst im schwierigen Feiertagsquartal 2022 ein Lichtblick.

(mki)