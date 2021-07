Apple Pay: Online-Shopping per Sparkassen-Card möglich

Die Girocard wird E-Commerce-tauglich: Über Apples Bezahldienst Apple Pay kann die Sparkassen-Card ab sofort für Online-Einkäufe in Apps und Web eingesetzt werden, wie die Sparkassen-Finanzgruppe am Dienstag mitteilte. Bislang war die Girocard ("EC-Karte") in Apple Pay nur für kontaktlose Zahlungen an Kassen-Terminals einsetzbar.

Bei Online-Zahlungen mit der Girocard soll ähnlich wie etwa bei Kreditkartenzahlungen automatisch ein Käuferschutz greifen, betonte die Sparkassen-Finanzgruppe – das sei ohne Zusatzkosten enthalten.

Sparkasse ursprünglich Apple-Pay-Nachzügler

Man untermauere mit dem Schritt seine "Innovationsführerschaft" bei Mobile Payment, heißt es nun beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Beim Deutschlandstart von Apple Pay Ende 2018 zeigten die Sparkassen allerdings noch wenig Interesse und forderten Apple ursprünglich auf, die iPhone-NFC-Schnittstelle für Dritte zu öffnen. Erst ein Jahr später zogen die Sparkassen bei Apple Pay mit. Die Öffnung der Funkschnittstelle scheint für die Banken inzwischen kein großes Thema mehr zu sein.

Die im vergangenen Jahr folgende Integration der Girocard in Apple Pay gilt bei den Sparkassen als "eine der erfolgreichsten Produkteinführungen" in den letzten Jahren, auch Apple Pay hat dadurch in Deutschland offenbar einen deutlichen Nutzerzuwachs erhalten. Allein bei den Sparkassen gebe es über 1,5 Millionen Apple-Pay-Nutzer, teilte Apple Ende 2020 mit. Wie viele Nutzerinnen und Nutzer Apple Pay insgesamt in Deutschland zählt, bleibt unklar. Inzwischen sind – mit Ausnahme der Postbank – alle großen Banken mit an Bord.

Nicht jeder Apple-Pay-Händler nimmt Girocard

Für Apple-Pay-Kunden mit Girocard bleibt die Situation vorerst allerdings verwirrend: Längst nicht jeder Händler, der Apple Pay akzeptiert, nimmt darüber auch Girocard-Zahlungen entgegen. Zum Start lasse sich die Girocard unter anderem bei Flixbus, Media Markt und Lieferando in Apps und Online-Shops einsetzen, teilten die Sparkassen mit. Auch erste Verkehrsbetriebe wie der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) seien mit an Bord. Eine Infoseite zu teilnehmenden Händlern führt derzeit noch ins Leere.

Weitere Händler wie Cyberport und die Drogeriekette Dm sollen noch im Sommer die Girocard online per Apple Pay akzeptieren. Bis Ende 2021 würden große Zahlungsdienstleister dafür sorgen, dass viele weitere Online-Shops die Girocard annehmen – ob dann alle Shops mit Apple-Pay-Option auch die Girocard nehmen, bleibt abzuwarten.

(lbe)