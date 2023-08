Apple-Pencil-2-Alternative von Zagg

Der Zubehöranbieter Zagg hat einen Stylus für iPads vorgestellt, der sich stark an den Funktionen von Apples eigenem Pencil 2 orientiert. Der Pro Stylus 2 ist bereits in den USA erhältlich und kommt als erster Konkurrenzstift mit integrierten Lademagneten bei einem ähnlichen Formfaktor wie Apples Version. Auch der Funktionsumfang orientiert sich an Apple.

Laden auch drahtlos

Der Pro Stylus 2 kann sowohl über Qi mittels Ladepad als auch mit einer mitgelieferten Ladestation aufgeladen werden. Zudem soll es möglich sein, wie der Apple Pencil 2 Strom über das iPad selbst zu beziehen, wenn man ihn magnetisch am Tablet befestigt. Unterstützt werden laut Zagg hier iPad Pro 11 und 12,9 – was mit iPad Air und iPad mini ist, blieb zunächst unklar.

Der Pro Stylus 2 kommt mit Winkelerkennung (Tilt Recognition), die Spitze ist austauschbar (eine wird mitgeliefert) und die Palm-Rejection-Technik soll ähnlich gut sein wie bei Apple. Laut Zagg ist der Stift mit allen Programmen kompatibel, die auch den Apple Pencil 2 unterstützten. Dennoch dürfte das System nicht ganz so reaktionsschnell sein, wie Apples hauseigene Variante. iPads ab 2018 können genutzt werden.

Buntes Design

Statt nur in einer Farbe wie bei Apple kommt der Pro Stylus 2 in insgesamt fünf, inklusive Weiß, Grau, Gelb, Blau und Pink. Der Preis in den Vereinigten Staaten liegt bei 80 US-Dollar, Euro-Preise liegen derzeit noch nicht vor, ebenso hat Zagg noch keine Liefertermine für den DACH-Raum angekündigt. Zum Vergleich: Der Apple Pencil 2 kostet im Heimatmarkt des iPad-Hersteller 130 Dollar (im Handel ist er allerdings günstiger).

Der Akku des Pro Stylus 2 soll sechseinhalb Stunden am Stück durchhalten – zumindest auf dem Papier. Wie Apples Pencil 2 lässt sich sowohl die Stiftspitze als auch die "Radiergummi"-Seite des Pro Stylus 2 nutzen. Zu beachten ist, dass sich der Stift nach 15 Minuten Untätigkeit abschaltet. Dann muss man ihn über den Knopf auf der "Radiergummi"-Seite wieder einschalten. Das ist bei Apple einfacher gelöst, da sich das System direkt wieder selbst aktiviert. Auch ist der Pro Stylus 2 weniger systemnah integriert als der Apple Pencil 2. Wie genau die Unterschiede ausfallen, müssen erst Tests zeigen.

