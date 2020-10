Apple-Podcasts auf Alexa-Geräten

Apple-Inhalte verbreiten sich stärker auf alternativen Plattformen: Nachdem vor mehr als einem Jahr Apple Music auf Amazons Alexa-Geräten angekommen war, folgt nun die Podcasts-Anwendung. Einen entsprechenden Skill kann man sich nun für seinen Echo-Smart-Speaker oder seine Fire-TV-Hardware herunterladen und installieren. Damit sind dann Anfragen wie "Alexa, spiele Podcast XY auf Apple Podcasts" möglich, die die Sprachassistentin dann auch brav ausführt.

Default-Einrichtung ist möglich

Laut Apple werden so 1,5 Millionen Sendungen zur Verfügung gestellt. "Du kannst Alexa für die Wiedergabe nutzen und mit deinen abonnierten Sendungen nahtlos dort fortfahren, wo du bei Apple Podcasts auf einem deiner anderen Geräte aufgehört hast", so Apple in seiner Skill-Beschreibung weiter. Dazu kann man auch bitten, mit einem Podcast fortzufahren.

Nützlich ist auch, dass sich Apple Podcasts als Default-Dienst für Podcast-Angebote einrichten lässt. Dazu begibt man sich in die Alexa-App unter Einstellungen und aktiviert dies im Bereich "Musik und Podcasts". Anschließend muss man zur Wiedergabe von Apple-Podcasts-Inhalten nicht mehr "auf Apple Podcasts" hinzusagen.

Kontoverknüpfung ist nicht zwingend

Praktischerweise wird man von Amazon nicht gezwungen, seinen Apple-Account mit dem System zu verknüpfen. Dies ist optional möglich. Allerdings sind natürlich erst dann weitere Funktionen wie die Fortsetzung der Wiedergabe von anderen Geräten erlaubt – sonst wüsste Alexa ja den aktuellen Stand der Dinge nicht.

Apple selbst ist auf die neue Alexa-Unterstützung umfassend vorbereitet. Das Unternehmen hat eine (aktuell noch englischsprachige) Support-Seite angeblegt, auf der es weitere Details gibt. Apple empfiehlt, die jeweils aktuelle iOS-Version einzusetzen – sowie die jüngste Alexa-App fürs iPhone (oder ein Android-Gerät). Hier ist auch nachzulesen, wie man Apple Podcasts später wieder deaktiviert, falls man etwa Amazons wachsenden Podcast-Katalog einsetzen möchte. Es ist allerdings auch möglich, zwischen den Inhalteangeboten zu wechseln. (bsc)