Apple-Preise in Europa: Auch HomePod mini und iMac M1 werden teurer

Apple hat den Preis von HomePod mini und iMac M1 still erhöht. Parallel zur Vorstellung des neuen HomePod 2 am Mittwoch setzte der Hersteller die Preise für die kleinere Mini-Version in mehreren europäischen Ländern um rund 10 Prozent nach oben: In Deutschland kostet der HomePod mini bei Apple nun knapp 110 statt zuvor knapp 100 Euro.

Auf den Handel scheint sich die Preiserhöhung bislang noch nicht richtig ausgewirkt zu haben, dort ist der HomePod mini teils für rund 90 Euro zu finden. In den vergangenen Wochen gab es aber auch immer wieder Angebote für um die 80 Euro, gerade für die bunten Minis in Gelb und Orange.

HomePod 2 in USA billiger

Den HomePod 2 bietet Apple in den USA mit einem Preis von knapp 300 US-Dollar (ohne Umsatzsteuer) günstiger an als den Vorgänger. In Deutschland kostet die zweite HomePod-Generation 350 Euro und damit so viel wie der HomePod 1 beim Verkaufsstart im Jahr 2018, später senkte Apple den Preis des Vorläufers auf knapp 330 Euro.

Preisentwicklung beim iMac 24"

Zudem hat Apple den Preis des 24“ iMacs mit M1-Chip erhöht, das seit bald zwei Jahren im Handel ist. Warum es bislang keinen iMac mit M2-Prozessor gibt, bleibt unklar. Das Basismodell des iMac M1 kostet nun 1550 Euro und damit 100 Euro mehr als noch zum Wochenanfang.

Die Aufpreise für zusätzlichen Arbeitsspeicher und Speicherplatz hat Apple nicht geändert, so kostet die RAM-Verdopplung auf 16 GByte ebenso wie eine 512-GByte-SSD weiterhin jeweils 230 Euro extra. Das höherpreisige iMac-Modell, das zusätzliche Anschlüsse mitbringt, kostet jetzt 110 Euro mehr und damit knapp 1780 Euro.

Während der Hersteller seine Preise in den USA trotz Inflation bislang praktisch unverändert gelassen hat, steigen seit der Einführung des iPhone 14 Apples Europreise erheblich – und nicht nur für neue Produkte: Auch ältere iPad-Modellreihen und Accessoires wurden in Deutschland im vergangenen Herbst über Nacht erheblich teurer.

(lbe)