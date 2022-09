Apple Reality Pro: Apple arbeitet angeblich an mindestens drei AR/VR-Headsets

Eine Vorstellung am 7. September gilt zwar als unwahrscheinlich. Dennoch gelangen in diesen Tagen weitere angebliche Details zu Apples Plänen rund um Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) in die Öffentlichkeit. Aktuell ist zu hören, dass mindestens drei Geräte konkret in Vorbereitung seien, von denen das erste Apple Reality Pro heißen soll.

Mark Gurman vom US-Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass Apple Reality Pro gegen das geplante High-End-Headset von Meta namens Quest Pro antreten soll. Laut seinen Angaben laufen bei Apple Arbeiten an Geräten mit den internen Bezeichnungen N301, N602 und N421.

Warum der Start schwierig wird

Er gehe davon aus, dass Apple kurzfristig trotzdem erst mal das Nachsehen im Wettbewerb mit Meta haben werde. Die Geräte des Facebook-Konzerns seien preislich einfach attraktiver, da die Quest 2 als Einstiegs-Headset zum Beispiel bereits für 400 US-Dollar erhältlich sei. Apple hingegen startet nach seinen Informationen in der Preisklasse ab 2000 US-Dollar. Auf Strecke würden Apples Geräte aber auch günstiger werden. Zudem erwartet Gurman, dass das Unternehmen mit Design und technischen Innovationen punkten könne.

Bereits das zweite Mixed-Reality-Headset Apples soll schon günstiger verkauft werden. Genauere Details hierzu nennt Gurman aber noch nicht. Zuletzt wurde frühestens Anfang 2023 mit einer Ankündigung von Apples AR-Plänen gerechnet. Die vermuteten Namen wurden indessen laut, weil eine angebliche Strohfirma Apples in mehreren Ländern die Namen Reality Pro und Reality One als Markenzeichen angemeldet hat. Einige Zeit war auch Apple Vision als mögliche Bezeichnung im Gespräch. Spätestens mit Funden, die ein System namens "realityOS" nennen, schien klar, dass "Reality" wohl der ausgesuchte Begriff ist.

AR-Brille benötigt Zeit

Das dritte Modell (N421) liegt laut Gurman noch in weiter Ferne. Dabei soll es sich um eine richtige Augmented-Reality-Brille handeln, die vielleicht auch für den Außeneinsatz in Frage kommt und dem entspricht, was sich viele unter dem Begriff AR-Brille vorstellen.

(mki)