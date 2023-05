Apple Savings: In vier Tagen fast eine Milliarde Dollar eingezahlt

Apples verzinstes Tagesgeldkonto namens Savings hat in den USA einen erfolgreichen Start hingelegt. Laut Recherchen der Finanzzeitschrift Forbes wurden binnen einer Woche 240.000 Konten eröffnet und insgesamt fast eine Milliarde US-Dollar eingezahlt.

Forbes beruft sich in seinem Bericht auf zwei Quellen, die mit den Zahlen vertraut sind. Bereits am Starttag hätten Nutzer rund 400 Millionen US-Dollar eingezahlt. Mit einem jährlichen Zinssatz von 4,15 Prozent zahle Apple deutlich mehr als andere Kreditinstitute. Finanzexperten sehen zudem die Einfachheit des Systems als einen Grund an, warum viele den neuen Service nutzen.

Nur in den USA verfügbar

Bei Savings arbeitet Apple mit der US-Bank Goldman Sachs zusammen. Das Angebot existiert nur für Besitzer der Apple-Kreditkarte Apple Card und wird lediglich in den USA vertrieben. Ihre Finanzen können Nutzer in der Wallet-App des iPhones verwalten. Beträge aus dem Cashback-Programm der Apple Card laufen automatisch ein. Außerdem können bis zu einer bestimmten Höhe auch direkte Einzahlungen vorgenommen werden.

Apple und Goldman Sachs wollten sich gegenüber Forbes nicht zu Zahlen äußern. Savings wurde vor Kurzem gestartet. Zudem gab Apple den Startschuss für seinen Kreditvergabedienst Apple Pay Later, womit die Aktivitäten Apples als Finanzdienstleister deutlich erweitert wurden. In den USA sehen die dortigen Banken die Bemühungen Apples mit gemischten Gefühlen.

(mki)