Apple Silicon: Analyst nennt erste Details zur Hardware-Verfügbarkeit

Der zur Entwicklerkonferenz WWDC angekündigte Wechsel zu eigenen Apple-Prozessoren beim Mac hat noch keinen offiziellen Zeitplan. Einzig bekannt ist, dass erste Maschinen noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollen. Ming-Chi Kuo vom taiwanischen Geldhaus TF International Securities will nun erste Details herausgefunden haben, die aus der Lieferkette des iPhone-Herstellers stammen.

MacBook Pro und MacBook Air

Demnach wird der erste ARM-Mac mit Apple Silicon ein 13,3 Zoll großes MacBook Pro sein, gefolgt von einem MacBook Air mit Apples A-SoC. Letzterer wird entweder im letzten Quartal 2020 oder im ersten Quartal 2021 erscheinen, so Kuo in einem Bericht an Investoren.

Apple scheint offenbar keine großen Hardware-Änderungen für die ersten Macs mit ARM-Technik zu planen. Erst im zweiten oder dritten Quartal 2021 sind demnach überarbeitete Modelle mit verbessertem Mini-LED-Bildschirm geplant. Dabei soll es sich um ein komplett neues 14,1-Zoll-Modell und ein 16-Zoll-Gerät handeln – beide aus der MacBook-Pro-Serie. Ihr Form-Faktor ist angeblich "komplett neu", wofür Apple noch eine Weile braucht.

iMac und Mac mini

Frühere Gerüchte sprachen davon, dass Apple das MacBook Pro mit 16 Zoll im Herbst 2020 überarbeiten will – ein Jahr nach dem ersten Modell dieser Reihe. Ein ARM-Mac ist das dann wohl nicht – Apple hatte sowieso bereits in Aussicht gestellt, auch weiterhin Intel-Maschinen offerieren zu wollen. macOS soll auch noch mehrere Versionen lang sowohl für ARM als auch Intel erscheinen.

In Sachen ARM-Desktops von Apple gibt es bislang noch keine durchgesickerten Infos. Denkbar ist, dass Apple sowohl Mac mini als auch iMac in die neue Prozessorenwelt überführt – das Developer Transition Kit (DTK), der erste extern erhältliche ARM-Mac, ist ein umgemodelter Mac mini. Kuo glaubt, dass Apple 2020 mehr Macs verkaufen wird – angeblich 16 bis 17 Millionen Einheiten. Mit Preissenkungen und guten neuen Geräten könnte dieser Wert 2021 auf bis zu 20 Millionen Stück anschwellen. (bsc)