Apple Silicon M2: Rundumerneuerte zweite Prozessorgeneration

Apple nutzt die eigene Entwicklerkonferenz Worldwide Developers Conference (WWDC, siehe Mac & i-Liveticker) zur Ankündigung der zweiten Generation selbstentworfener ARM-Prozessoren für MacBooks und Macs. Der Fokus liegt erneut auf einer hohen Effizienz. Apple nutzte die Gelegenheit, Seitenhiebe an Konkurrenten wie AMD und Intel auszuteilen: Leistungssteigerungen gingen nicht mit einer höheren Leistungsaufnahme einher.

Den CPU-Aufbau mit jeweils vier Performance- und Effizienz-Kernen behält Apple bei, verspricht aber unter anderem dank eines größeren Level-2-Caches bei den Performance-Kernen eine höhere Geschwindigkeit. Die integrierte Grafikeinheit besteht beim M2 aus zehn statt acht GPU-Kernen, was im Vollausbau 1280 statt 1024 Shader-Kernchen ergibt. Die Architektur hat Apple offenbar nicht tiefgreifend angepasst.

Sowohl die CPU- als auch die GPU-Kerne greifen auf schnelleren Speicher zurück: Der M2 zieht mit dem M1 Pro, Max und Ultra gleich, die auf LPDDR5-6400-RAM und nicht mehr LPDDR4X setzen. Dadurch steigt die Speicherübertragungsrate beim M2 um 50 Prozent auf gut 102 GByte/s. Dank 12 GByte großer LPDDR5-Speicherbausteine von Herstellern wie Samsung, SK Hynix und Micron kommen M2-MacBooks mit bis zu 24 GByte RAM – wie üblich fest auf dem Prozessorträger verlötet.

Bild 1 von 11 Apple Silicon M2 (11 Bilder) Die-Shots des M2 und M1 im direkten Vergleich: Der M2 ist etwas größer als sein Vorgänger.

5-nm-Technik von TSMC

Apple lässt den M2 weiterhin beim Chipauftragsfertiger TSMC mit 5-Nanometer-Strukturen produzieren, betont aber die Verwendung einer neuen, verbesserten 5-nm-Generation. Das überrascht, denn eigentlich wurden 4 oder 3 nm erwartet. Mit 25 Prozent mehr Transistoren wird der M2 etwas größer als der M1.

Lesen Sie auch Neues MacBook Air mit verändertem Design und M2-Prozessor

Die Thermal Design Power (TDP) bleibt im neuen MacBook Air mit 15 Watt jedoch gleich, was wiederum lüfterlose und damit leise Designs ermöglicht. Apple vergleicht den eigenen 8-Kern-Prozessor mit Intels Alder-Lake-Baureihe und sieht sich in Sachen Leistung und Effizienz weit vorne. Bei der GPU wäre ein Vergleich mit AMDs Rembrandt-Baureihe (Ryzen 6000) angebracht, den Apple in seiner Präsentation jedoch scheute.

Weitere Verbesserungen des M2 umfassen den integrierten KI-Prozessor und die unterstützten Video-Codecs. Außer H.264 und H.265 (HEVC) in 8K-Auflösung kann die Media Engine jetzt auch das ProRes-Format de- und enkodieren, womit die Bild- und Videobearbeitung flotter wird.

Vergleich Apple Silicon M1 vs. M2 SoC M2 M1 Fertigung TSMC 5 nm TSMC 5 nm Größe ~145 mm² ~120 mm² Transistoren 20 Milliarden 16 Milliarden CPU Performance-Kerne 4 4 P-Kerne L2-Cache 16 MByte 12 MByte P-Kerne Takt unbekannt 3,2 GHz Effizienz-Kerne 4 4 E-Kerne L2-Cache 4 MByte 4 MByte E-Kerne Takt unbekannt 2,06 GHz GPU Kerne 10 8 Shader 1280 1024 FP32-Rechenleistung 3,6 TFlops 2,6 TFlops Speicher RAM-Typ LPDDR5-6400 LPDDR4X-4266 Interface 128 Bit 128 Bit Übertragungsrate 102 GByte/s 68 GByte/s System Level Cache unbekannt 16 MByte

