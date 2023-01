Apple-Store-App soll Augmented-Reality-Funktionen bekommen

Apple plant ein größeres Update für seine Einkaufs-App, die erstmals auch Augmented Reality (AR) nutzen soll, um das Shopping-Erlebnis mittels iPhone zu verbessern. Einem US-Medienbericht zufolge sind solche "AR-Experiences" nicht nur für die eigenen Apple-Store-Ladengeschäfte geplant, sondern auch für die physischen Läden anderer Unternehmen – mittels einer noch freizugebenden API für Entwickler.

Augmented Reality mal sinnvoll

Apple bietet AR-Funktionen seit Jahren für iPhone und iPad an – samt entsprechender APIs etwa für Spiele –, doch wirkliche Killer-Apps hat es hier noch nicht gegeben. Es ist einfach recht unbequem, sein Gerät in die Luft halten zu müssen, um dann seine Umgebung zu erkunden. Bei dem neuen Feature für die offizielle Apple-Store-App soll es sich jedoch um eine sinnvolle Ergänzung handeln. Laut den Infos des Apple-Journalist Mark Gurman soll man sein iPhone in Richtung eines Produktes im Apple Store halten, um dann weitere Infos per Overlay zu bekommen – beispielsweise Preise verschiedener Konfigurationen oder technische Daten.

Apple bastelt angeblich bereits seit 2020 an dem Feature – noch bevor iOS 14 auf den Markt kam. Die Einführung in der Apple-Store-App soll sich die Einführung der API für Entwickler anschließen. Die Funktion dient offenbar auch dazu, zu demonstrieren, was mit dem kommenden ersten Mixed-Reality-Headset des Konzerns alles möglich wäre.

Bericht: Tests schon seit Monaten

Angeblich laufen bereits seit Monaten (geheime) Tests der Funktion in den Apple Stores. Damit soll sichergestellt werden, dass die neue Apple-Store-App so arbeitet, wie vom Hersteller gewünscht. Ob es bereits Freigaben der Beta-API für andere Unternehmen gab, um interne Überprüfungen vorzunehmen, ist bislang nicht durchgesickert. Für Apple scheint es sich bei dem Feature um eine der wichtigsten AR-bezogenen Produkte der letzten Jahre zu handeln, entsprechend hoch aufgehängt ist das Projekt angeblich.

Apple-Boss Tim Cook betont seit Jahren stets, wie wichtig ihm die Augmented-Reality-Technik ist. Zuletzt meinte er, die Menschen würden sich demnächst fragen, wie sie zuvor ohne AR gelebt hätten. Früher hatte er gesagt, AR sei eine "tiefgreifende Technologie". Virtual-Reality-Apps lehnt Cook hingegen eher ab, da diese den Menschen aus seiner natürlichen Umgebung holen. Er will lieber Daten aus der virtuellen Welt über der Realität überstülpen, etwas, das auch für die neue Mixed-Reality-Hardware ("Reality Pro") geplant sein soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)