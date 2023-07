Apple Store Frankfurt macht vorübergehend dicht

Kunden in der Region Frankfurt, die ein Apple-Produkt direkt vom Hersteller erwerben wollen oder Hilfe von Apples Supportteam ("Genius Bar") benötigen, müssen längere Wege gehen: Wie der Konzern in der offiziellen Apple-Store-Anwendung für iPhone und iPad mitteilt, wird der Laden in der Großen Bockenheimer Straße 30 "vorübergehend" schließen. Stichtag ist dabei der kommende Montag (31. Juli). Am Samstag (29. Juli) ist der Store zum letzten Mal regulär geöffnet.

Es wird wohl renoviert

Angaben dazu, warum der Store schließt, macht Apple nicht. Auf seiner Website heißt es weiter, "einige Services wie die Genius Bar" seien "eventuell nicht verfügbar". Allerdings ist der ganze Laden dicht, weshalb man natürlich auch nicht an die Genius Bar gelangt. Unklar bleibt, wie lange die Schließperiode andauert. Es dürfte sich mindestens um mehrere Wochen handeln. Es wird spekuliert, dass Apple in dieser Zeit den Look des Ladens auffrischt und das Design an die aktuelle Möblierung in den Stores anpasst – mit mehr Holz, Bänken und Pflanzen. Zudem dürfte eine "Pick Up Zone" eingerichtet werden, um schneller an vorbestellte Produkte zu gelangen.

Der Apple Retail Store Frankfurt zählt zu den ältesten Geschäften des Konzerns in Deutschland und ähnelt mit seinen zwei Stockwerken und der gläsernen Treppe dem Apple-Laden in München in der Rosenstraße, der 2008 als erster Store hierzulande eröffnet wurde. Frankfurt startete im Januar 2010. Die Große Bockenheimer Straße ist zentral gelegen – gleich dahinter beginnt die Freßgass, die Oper ist nur einige Hundert Meter entfernt, ebenso die Zeil.

Alternative im Einkaufszentrum

Glücklicherweise gibt es im Raum Frankfurt während der Schließphase des Apple-Ladens im Zentrum eine vergleichsweise nahe Alternative. Im Main-Taunus-Zentrum (MTZ) in Sulzbach, das knapp 15 Kilometer entfernt liegt, bleibt der Apple Store im Einkaufszentrum geöffnet. Der Store ist allerdings kleiner als der in Frankfurt, weshalb man mit erhöhten Wartezeiten und insgesamt mehr Andrang rechnen muss.

Schließungsankündigung für den Apple Store Frankfurt. (Bild: Screenshot Apple-Store-App.)

Apple betreibt in Deutschland aktuell insgesamt 16 Apple Retail Stores. Wann und ob sich diese Liste demnächst verlängert, ist unklar. Zuletzt hatte Apple in Berlin einen zweiten Store in Mitte eröffnet, der den Andrang im zuvor einzigen – wenn auch großen – Laden am Kurfürstendamm in Charlottenburg etwas abmildern konnte.

