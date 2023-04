Apple Store in Washington: Diebe schneiden Loch in Wand, klauen über 400 iPhones

In den USA kam es in der vergangenen Woche zu einem spektakulären Klau von mehreren Hundert iPhones. Ob die Diebe mit den Geräten wirklich etwas anfangen können, bleibt allerdings unklar. Der Fall trug sich im Ort Lynnwood in der Nähe von Seattle im Bundesstaat Washington zu. Die Beute soll einen Wert von mindestens einer halben Million US-Dollar gehabt haben.

Einbruch durch den Laden nebenan

Der Store in der Alderwood Mall wirkt eigentlich sehr robust: Er hat links und rechts Betonwände. Allerdings gab es offenbar auf der Rückseite eine Schwachstelle. Eine der Wände führt zum nächstgelegenen Ladengeschäft und konnte von dort "angebohrt" werden. Wie das Lokalmedium King 5 News meldet (Link nur mit US-IP zugänglich), brachen die Gauner zunächst in das Geschäft Seattle Coffee Gear ein, das Geräte und Zubehör für Kaffeefreunde verkauft. Darin ging es dann in die Toilette, die wiederum an den Apple-Laden grenzt. Mit passendem Werkzeug wurde dann ein Loch in die Wand geschnitten, worüber die Diebe dann schließlich im Store-Lager des iPhone-Konzerns standen.

Von dort sollen genau 436 iPhones mitgenommen worden sein. Das Apple-Sicherheitssystem schlug offenbar nicht an, die Diebe konnten unerkannt über den Kaffeegeräteladen entkommen. "Ich hätte nie gedacht, dass wir genau neben dem Apple Store liegen, wie dieser um uns herum gebaut wurde", meinte der Manager des Seattle-Coffee-Gear-Ladens gegenüber King 5 News. Das bedeutet, dass die Diebe offenbar Insiderkenntnisse über die Architektur des Shoppingzentrums hatten.

Diebe könnten mit leeren Händen dastehen

Allerdings hat Apple für solche Fälle grundsätzlich vorgesorgt. So müssen frische iPhones vor der Inbetriebnahme online aktiviert werden – über einen Apple-Server. Da der Konzern die Seriennummern des Diebesgutes kennt, kann er die Freischaltung verhindern. Alternativ wäre es möglich, die Geräte freizugeben und sie dann zu verfolgen, um an die Diebe zu gelangen. Entsprechend schnell dürften diese versuchen, sie weiterzuverkaufen. Alternativ könnten die Geräte auch als Ersatzteilquelle dienen. Der Konzern hat den Vorfall bislang noch nicht kommentiert.

Einbrüche in Apple-Läden kommen regelmäßig vor. Zuletzt kamen auch andere Maschen vor wie der Klau von Geräten direkt nach dem Kauf inklusive Bedrohung der Erwerber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)