Apple TV App für Android steht angeblich kurz vor der Veröffentlichung

Apple soll angeblich kurz davor stehen, eine Android-Variante seiner TV-App herauszubringen. Diese ermögliche den Zugriff auf den Streamingdienst Apple TV+, wodurch das US-Unternehmen künftig ein deutlich größeres Publikum ansprechen könnte. Auf Apple-Geräten können damit auch geliehene oder gekaufte Filme aus dem iTunes Store betrachtet werden.

Hat der Leaker erneut recht?

Grundlage für das Gerücht ist ein Tweet des Nutzers ShrimpApplePro. Der Mehrzeiler des anonym agierenden Leakers besagt, dass sich die App angeblich noch in der internen Beta-Test-Phase befinde, aber schon bald erscheinen werde. Auch die bestehende Apple Music App für Android, die Apple im Jahr 2015 das erste Mal veröffentlicht hat, solle ein Update erhalten.

Den Aussagen wird von Apple-Bloggern Wert beigemessen, da ShrimpApplePro in diesem Jahr schon vorab das tatsächliche Aussehen der Bildschirmaussparung Dynamic Island des neuen iPhone 14 Pro korrekt preisgegeben hatte. Auch das Aussehen der Box, in der das Gerät ausgeliefert wird, wurde von dem Account vorher geleakt. In welchem Verhältnis er oder sie zu Apple steht und woher die Informationen kommen, ist indessen unbekannt.

Für Android TV schon länger verfügbar

Mit einer Android-Variante von TV+ würde Apple nicht komplettes Neuland betreten. Für Fernseher mit Android TV gibt es eine entsprechende App schon länger. Auf Smartphones oder Computern mit Android- oder anderen Betriebssystemen steht indessen die Webvariante unter tv.apple.com offen. Eine App im Google Play Store wäre gleichwohl auffallender und würde das Nutzungserlebnis verbessern.

Während sich Apple mit seinen eigenen Diensten und Apps einst vor allem auf die eigene Plattform konzentrierte, hat das US-Unternehmen in den vergangenen Jahren seine Dienste für immer mehr andere Betriebssysteme und Geräte geöffnet. Das zahlt sich für Apple und seine Bilanz gerade in diesen Zeiten aus, wie das große Wachstum der Sparte zeigt.

