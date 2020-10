Apple TV+: Das Probeabo läuft aus

Viele Gratisnutzer des Streamingdienstes Apple TV+ müssen sich darauf einstellen, demnächst Geld für den Service zu bezahlen. Apple bot zum Start von Apple TV+ am 1. November 2019 ein einjähriges Probeabo für Menschen an, die ein iPhone, ein iPad, eine Apple-TV-Box oder einen Mac erworben hatten – das auch vielfach genutzt wurde, da die Aktivierung sehr einfach war. Doch genau diese Kostenlosphase endet nun zum Ende diesen Monats.

Apple TV+ wird eigentlich mit 5 Euro im Monat berechnet. Damit ist das Ansehen von Apples Originalserien möglich – plus der Betrachtung einiger weniger älterer Inhalte, die der Konzern zugekauft hat. Das Angebot ist noch signifikant eingeschränkter als jenes, das man von Konkurrenzdiensten wie etwa Netflix kennt – sowohl in Sachen Originalware als auch Repertoire-Videos wie TV-Serien und Filme. Entsprechend müssen sich Nutzer überlegen, ob sie die Gebühr an Apple tatsächlich weiterhin entrichten wollen.

Wird Apple warnen?

Apple dürfte nicht einfach die Gebühr einziehen, selbst wenn der Nutzer bei seiner Apple ID eine Kreditkarte hinterlegt hat. Stattdessen dürfte es zum Start der kostenpflichtigen Phase noch eine E-Mail geben – zumindest handhabt Apple dies bei In-App-Abos von Drittanbietern stets so. Nutzer sollten zudem prüfen, ob sie das Probeabo wirklich einst aktiviert und dies womöglich vergessen haben.

Eine Kündigung ist glücklicherweise sehr einfach möglich. Auf dem iPhone begibt man sich dazu in den App Store und wählt seinen Account aus (Icon in der linken oberen Ecke). Unter "Abonnements" oder "Abos" finden sich dann die aktuell abgeschlossenen Subskriptionen. Dort wählt man dann "Apple TV+" aus und kann die Probephase kündigen.

Tricks für günstigeres Gucken

Wer sich weiterhin für Apple TV+ interessiert, sollte erwägen, ob er gleich ein Jahresabo abschließt. Dieses ist nämlich deutlich günstiger. Statt 60 Euro im Jahr bei monatlicher Zahlung fallen nur 50 Euro an. Dies lässt sich auch im Bereich Abonnements einstellen, es gibt hierzu einen simplen Haken. Dies sollte rechtzeitig vor dem Bezahlstart des Abos erfolgt sein, damit man nicht unnötig einen Einzelmonat bezahlt.

Clever ist es außerdem, sein Apple-ID-Konto mit Gutscheincodes aufzuladen. Diese werden von Einzelhändlern immer wieder günstiger offeriert – mit Preisvorteilen von bis zu 25 Prozent. Teilweise sind Gutscheinkarten billiger, teilweise erhält man Bonusguthaben dazu. Die Gutscheincodes werden dann hinterlegt und man nutzt Apple TV+ und die diversen anderen Apple-Dienste – inklusive Apps – deutlich günstiger. (bsc)