Apple TV+: Längere Probephase soll angeblich Nutzer halten

Apple TV+ hat derzeit noch sehr viele nicht zahlende Nutzer – und das könnte einem neuen Bericht zufolge noch länger so bleiben. Der Videostreamingdienst, mit dem Apple Netflix, Amazon Prime Video & Co. Konkurrenz machen will, kostet zwar regulär 5 Euro im Monat, doch beim Kauf diverser Apple-Produkte ist aktuell noch eine lange Gratisphase dabei. Wer iPhone, iPad, iPod touch, Mac oder sogar die Apple-TV-Box selbst erwirbt, bekommt ein Jahr lang TV+ dazu. Los ging es mit der Aktion am 10. September 2019 – erste Kunden dürften also bald aus der Gratisphase fallen.

Gratisphase in die nächste Runde?

Allerdings scheint Apple hier spendabel zu bleiben, wie der bekannte Apple-Journalist Mark Gurman von der Finanznachrichtenagentur in dieser Woche meldete. Seinen Quellen zufolge "erwägt" Apple, den freien Zugriff beizubehalten.

Ob dies für Bestands-"Tester" gilt oder nur für Neukunden, die nun ein "iPhone 12" erwerben, bleibt unklar. Es scheint Apple jedoch darum zu gehen, neue Abonnenten anzulocken. Allerdings sei denkbar, dass die Gratisphase reduziert wird – also von einem Jahr auf eine kürzere Periode.

TV+-Aufbau ist für Apple steinig

Apples aktuelles Vorgehen sorgt für eine Verzerrung der Statistik – auch wenn der Konzern nach außen hin noch nie kommuniziert hat, wie viele Kunden Apple TV+ tatsächlich hat. Er ist sehr bemüht, neue Einnahmequellen im Servicegeschäft aufzutun. TV+ ist zudem eine Milliardeninvestition, da Apple nahezu alle Inhalte selbst produzieren lässt und Content nur selten zukauft. Der Aufbau des Dienstes ist umso komplexer und teurer.

Zuletzt hatte Apple wieder gute Zahlen aus seiner Services-Sparte gemeldet. Im letzten Quartal wuchs dieses Geschäft um 14,9 Prozent auf 13,2 Milliarden. Darin steckt neben Apple TV+ auch Apple Music, iCloud, News+, aber auch der Verkauf von Apps und die dazugehörigen Provisionen von Drittanbietern.

