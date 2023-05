Apple TV+: Vierte Staffel für "Morning Show", Probleme bei "Severance"

Apple TV+ läuft großen Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ nach wie vor hinterher, punktet aber regelmäßig mit Hits, die auch wichtige Preise abräumen. Dazu gehört etwa "The Morning Show" mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, "Shrinking" mit Jason Segel und Harrison Ford oder "Severance" mit Adam Scott. Zu zwei der drei Shows gibt es nun Neuigkeiten aus Hollywood.

Aniston und Whiterspoon machen weiter

So wird "The Morning Show" laut einem Bericht des Branchenblatts Variety nun in die vierte Staffel gehen. Die Serie, bei der die beiden Schauspielerinnen Journalistinnen einer großen US-Sendung spielen, gehörte zu den ersten Apple-TV+-Produkten und wird mit hohem Aufwand produziert. Offenbar erfolgreich: Staffel 4 wird bereits bestellt, während Staffel 3 noch gar nicht läuft.

Staffel 2, die sich um die COVID-19-Reaktion in den USA und anderswo drehte, lief 2021. Entsprechend bleibt unklar, was in Staffel 4 passiert. Von Staffel 3, die im Herbst erscheinen soll, weiß man allerdings bereits, dass die neuen Stars Jon Hamm ("Mad Men") und Nicole Beharie ("Sleepy Hollow") dabei sein werden. Für 20 Folgen "The Morning Show" soll Apple angeblich 300 Millionen US-Dolalr investiert haben. Zwischenzeitlich wollte der iPhone-Konzern auch Whiterspoons erfolgreiche Content-Firma kaufen.

Bei "Severance" heißt es weiter warten

Während "The Morning Show" auf teils Soap-artige Unterhaltung setzt, aber hochklassig verfilmt ist, gilt "Severance" als wichtiger Mystery-Durchbruch für Apple. Das Format, das sich um einen sehr speziellen Arbeitsplatz dreht – die Mitarbeiter dort wissen aufgrund einer Operation nicht, wer sie im Privatleben sind –, staubte Preise ab und bekam in der Kritik aufgrund der innovativen Ideen viel Lob.

Allerdings scheint es nun Probleme zu geben, die nächste Staffel abzudrehen, die Apple längst bestellt hat. Es gibt laut einem Bericht des Portals Puck News "Dramatik hinter den Kulissen", angeblich hassten sich die beiden Showrunner Mark Friedman und Dan Erickson mittlerweile regelrecht, was sogar bereits vor dem Start der ersten Folge galt. Friedman soll kurz vor dem Absprung gestanden haben, von Produzent Ben Stiller aber zum Bleiben überredet worden sein. Zudem gibt es angeblich Probleme mit den Drehbüchern sowie Kosten, die offenbar zu hoch ausfallen. Apple will mindestens zwei weitere Staffeln.

(bsc)