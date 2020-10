Apple TV angeblich vor großer Überholung

Wer heute ein Apple-TV-Kästchen erwirbt, bekommt uralte Hardware: Die jüngste Variante der Multimediabox, das Apple TV 4K, feierte im vergangenen Monat ihren dritten Geburtstag. Das darin verwendete A10X-Fusion-SoC ist sogar noch älter: Dessen Baureihe erschien in Form des A10 Fusion im September 2016 erstmals, damals integriert in iPhone 7 und 7 Plus.

Extra für Apple Arcade aufgemöbelt?

Schon seit Monaten machen Gerüchte die Runde, laut denen Apple endlich mit einem neuen Apple TV nachlegen möchte. Getan hat sich bislang nichts. Zum Wochenende behauptete nun ein relativ umtriebiger Apple-Leaker auf Twitter, er habe endlich Neues zur Multimedia-Kiste erfahren.

Den Angaben von "Fudge" zufolge will Apple sein TV-Gerät vor allem auch als Spielebox etablieren. Dazu müsste mehr Leistung her. Angeblich sind mindestens zwei Modelle geplant: Eines mit dem aus dem iPad Pro bekannten A12Z beziehungsweise "A12X" (beide entstammen ursprünglich dem iPhone XS) und eines mit dem brandneuen A14-Chip, den Apple bislang nur im iPad Air 4 einsetzt – womöglich in Form eines angepassten "A14X" mit mehr Grafikleistung. Auch ein Controller fürs Gaming ist von Apple laut "Fudge" geplant – diese muss man sich bislang stets von Drittanbietern besorgen.

Bestimmte Spiele nur ab dem A13?

Es könnte passieren, dass nicht mehr alle Spiele auf Apple TV HD und 4K laufen und manche Games erst mit den neuen Multimedia-Boxen laufen. "Einige Spiele benötigen dann den A13 oder höher", so "Fudge". Dass Apple an einem A12-Apple-TV werkelt, zeigte sich schon in einer Betaversion von iOS 13 aus dem letzten Frühjahr, wo ein noch unbekannter Codename erwähnt wurde.

Sollte es Apple zeitlich schaffen, könnten die neuen Apple-TV-Modelle noch beim "iPhone 12"-Event im Oktober präsentiert werden. Zeit genug wäre dafür bei der Veranstaltung wohl – diese hebt aktuell vor allem auf das iPhone ab, weil neue iPads und Apple-Watch-Geräte schon im September präsentiert wurden. Weiterhin wird die Vorstellung des ersten Arm-Macs erwartet. (bsc)