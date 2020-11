Apple TV kommt auf Sonys PlayStation an

Apple hat seine TV-App in Sonys PlayStation Store eingestellt, so dass sie auf den Spielkonsolen PS4 und PS5 verfügbar ist – auch in Deutschland. Der Hersteller baut damit die Verfügbarkeit seines Videoangebotes im Wohnzimmer weiter aus.

Neben den hauseigenen Geräten ist TV inzwischen auch auf neueren Smart-TVs von LG, Sony und Samsung verfügbar sowie auf Amazons Fire-TV-Hardware und nun auch auf den beiden großen Spielekonsolen Xbox und PlayStation.

Streaming und Video-on-Demand

Die TV-App gibt Zugriff auf Apples Video-On-Demand-Angebot, einst unter dem Namen "iTunes Store" bekannt. Nutzer können sowohl bereits gekaufte Spielfilme und TV-Serien abrufen als auch neue Inhalte kaufen oder leihen, das Angebot ist teils in 4K und HDR.

Teil von Apple TV ist zudem Apples inzwischen einjähriger Video-Streaming-Dienst TV+, der rein auf Exklusivinhalte setzt und im Abo 5 Euro pro Monat kostet. Zudem lassen sich zusätzliche "Kanäle" abonnieren, kostenpflichtige Streaming-Zusatzangebote bestimmter Fernsehsender wie etwa der US-Pay-TV-Kanal Starz, in Deutschland ist die Auswahl an Kanälen bislang sehr klein.

Die Integration von Streaming-Apps anderer Hersteller wie sie auf iPhone, iPad und Apples eigener TV-Box gegeben ist, fehlt auf der PlayStation ebenso wie auf anderer Dritt-Hardware, auf die TV-App läuft Bestandskunden können sich per QR-Code in der TV-App auf der PlayStation einloggen, Neukunden müssen eine Apple-ID anlegen, darüber werden auch Zahlungen direkt bei Apple abgerechnet.

Breite Verfügbarkeit

Die einst auf Apple-Hardware begrenzte TV-App ist damit auf zahlreichen Plattformen angekommen und nähert sich bei der Verfügbarkeit langsam den Streaming-Angeboten der Konkurrenz an – von Netflix über Disney+ bis Prime Video. Eine Windows- und eine Android-App hat das Unternehmen bislang allerdings nicht angekündigt, Browser-Zugriff auf TV+ ist – mit beschränktem Funktionsumfang – aber möglich.

