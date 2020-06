Apple TV und HomePod: tvOS 14 mit YouTube 4K, HomePod OS 14 künftig mit Spotify

Zur WWDC-Keynote am Montagabend hat Apple alle seine Betriebssysteme aktualisiert. Neben iOS und iPadOS 14 sind dies auch macOS Big Sur und watchOS 7. Aber auch die Software für die Multimediabox Apple TV und den smarten Lautsprecher HomePod wurde angefasst – und auch diese bringt einige neue Funktionen mit.

VP9-Support unter tvOS?

So liefert tvOS 14 erstmals eine Möglichkeit, YouTube-Videos in voller 4K-Auflösung wiederzugeben. Bislang wurden selbst UHD-Videos auf Apple-TV-4K-Boxen nur in 1080p gezeigt. Der Grund war, dass Apple sich weigerte, den Google-Videocodec VP9 zu unterstützen. Das scheint sich nun zu ändern – oder der Konzern hat eine andere Lösung gefunden. In Apples Funktionsliste heißt es lapidar, man könne nun "YouTube-Videos in ihrer vollen 4K-Schönheit" ansehen. Die hätten so "niemals besser ausgesehen".

Besser zocken auf Apple TV

Weiterhin kommt tvOS 14 erstmals mit der Möglichkeit, einen Nutzerwechsel beim Gaming vorzunehmen. So kann jeder User seinen Spielstand behalten. Besser zocken lässt sich auch, weil künftig die Microsoft-Controller Xbox Elite Wireless Controller Series 2 sowie der Xbox Adaptive Controller unterstützt werden. Schließlich stellt tvOS 14 auch HomeKit-Videoströme von Kameras dar – direkt im Kontrollzentrum – und bietet neue Bild-in-Bild-Funktionen.

HomePod spielt endlich Spotify

Viele Neuerungen zu HomePod OS 14 sind noch nicht bekannt. Allerdings zeigte Apple kurz eine Grafik an, in der zu sehen ist, dass der Speaker künftig auch "third-party music services" unterstützt. Damit gemeint ist, dass der smarte Lautsprecher neben Apple Music nun endlich auf Spotify und Co. zugreifen kann. Wie genau das umgesetzt wird, bleibt abzuwarten – unter iOS muss man bislang noch speziell sagen, dass man etwas "mit Spotify" abspielen will. Eine Default-Vorauswahl auf dem HomePod wäre hier einfacher.

(bsc)