Apple-Unternehmenswert wieder unter 2-Billionen-Dollar-Marke

Apple-Aktionäre haben aktuell nur mittelprächtige Tage. Seit der Keynote-Veranstaltung in der vergangenen Woche mussten die Anteilsscheine des iPhone-Konzerns einen größeren Rückschlag hinnehmen.

Rauf, runter, rauf

Vom Aktienhoch im Wert von 137,98 US-Dollar pro Anteilsschein, das Anfang September erreicht wurde – nach dem großen Aktiensplit – ging es inzwischen auf unter 110 Dollar herunter. Der Unternehmenswert ist nun wieder deutlich unter der psychologisch wichtigen Marke von 2 Billionen US-Dollar. Nachdem die Aktie am Montag wieder zulegte, liegt die Marktkapitalisierung nun bei rund 1,9 Billionen.

Reicht das Abo-Paket Apple One?

Die Anleger hatten sich zunächst von der Vorstellung neuer iPads und Apple-Watch-Modellen enttäuscht gezeigt – auch wenn Apple erstmals sein Abo-Paket Apple One präsentiert hatte, das als möglicher neuer Geldbringer gilt. Apple ist ein Tech-Schwergewicht an der US-Börse – entsprechend sorgten Kursrückschläge für negative Auswirkungen auf den Index.

"iPhone 12" fehlt immer noch

Doch aktuell ist die ganze Branche an den Märkten weniger wohlwollend beobachtet. Grund sind unter anderem Befürchtungen, die Corona-Krise könnte sich wieder verschärfen. Apple hat zudem 2020 nur das iPhone SE 2020 vorgestellt, nicht aber das lange erwartete "iPhone 12". Mit diesem ist vermutlich erst im Oktober oder gar November zu rechnen.

Milliardenverlust

Anfang September hatte Apple schon einmal einen Börsenrückschlag zu verzeichnen. Da verlor der Konzern insgesamt um rund 180 Milliarden Dollar an Wert, nachdem die Anteilsscheine um bis zu 8 Prozent abstürzten. Dies war der größte Verlust an Marktkapitalisierung, der an den Weltbörsen jemals an einem einzelnen Tag verzeichnet wurde.

(bsc)