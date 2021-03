Apple: Unterstützen 250.000 App-Jobs in Deutschland

Apple holt im Streit um mögliche Beschränkungen seiner App-Store-Macht in der EU die Job-Keule heraus: Eine Viertelmillion Arbeitsplätze würden allein in Deutschland durch die sogenannte iOS-App-Ökonomie unterstützt, heißt es in einer am Montag veröffentlichen Mitteilung. Das seien insgesamt acht Prozent mehr Jobs als im Vorjahr, betont der iPhone-Konzern. In ganz Europa sind es demnach rund 1,7 Millionen Arbeitsplätze, die direkt am App Store hängen sollen.

Apple wehrt sich gegen Regulierung

Die Veröffentlichung der Zahlen fällt in eine Zeit, in der Apple zunehmend weltweit unter Druck steht, seine Provisionen im App Store zu kürzen beziehungsweise diesen signifikant offener zu gestalten. So laufen aktuell Untersuchungen in zahlreichen Ländern. In Europa ist Apple ins Blickfeld der EU-Kommission sowie britischer Regulierer gerückt. Zentrale Frage ist, wie es sein kann, dass der von Apple vollständige kontrollierte App Store der einzige legitime Weg ist, Anwendungen für die vielen iPhones und iPads auszuliefern. Apple bekommt hier jeweils eine Provision von 15 bis 30 Prozent für jede verkaufte Anwendung, jeden In-App-Verkauf und jedes Abo.

Apple betont stets, die harte Kontrolle über den App Store helfe dabei, Nutzer Sicherheit zu geben, Malware abzuwenden und schädliche Apps zu verhindern. Die EU und andere Regierungen wollen hingegen einen offeneren Markt für digitale Güter und Dienstleistungen. Apple hält mit Kampagnen wie dieser entgegen sowie hat kürzlich die Provision für kleinere Entwickler reduziert und damit das Developer-Lager faktisch in zwei Teile getrennt.

60.000 Apps, 21 Prozent höhere Umsätze

Laut Apple sollen im iOS App Store aktuell 60.000 Programme aus Deutschland verfügbar sein. Drei Viertel ihrer Umsätze werden in ausländischen Märkten generiert. Insgesamt sollen seit Einführung des App Store im Jahr 2008 zwei Milliarden Euro an deutsche Devs ausgezahlt worden sein. Allein im vergangenen Jahr gingen die Umsätze um 21 Prozent nach oben – Apple nannte hier aber keine konkreten Zahlen.

Die deutsche Entwickler-Community sei "ein sehr gutes Beispiel für Innovation und Widerstandsfähigkeit in schwierigen Zeiten", so Christopher Moser, Senior Director für den App Store von Apple. Die iOS-App-Economy sei "eine widerstandsfähige Quelle für Chancen, Innovation und Wirtschaftswachstum", so Apple, gerade in den aktuellen Corona-Zeiten.

(bsc)