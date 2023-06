Apple Vision Pro: Developer Kits in Vorbereitung

Apples Vision Pro ist für den Konzern ein Paradigmenwechsel: Nach dem iPhone erhofft sich das Unternehmen die nächste große Plattform. Nach der gestrigen offiziellen Vorstellung gab es bislang nur beschränkten Zugriff zu dem Gerät – aktuell erhalten nur ausgewählte Personen überhaupt ein Hands-on mit dem Headset, auf dem das neue Betriebssystem visionOS ist, das Augmented Reality (AR) mit Virtual Reality (VR) verbindet. Doch in absehbarer Zeit soll sich das ändern: Apple bereitet bereits die Verteilung eines Entwicklerkits (Devkit) vor, wie es am späten Montagabend hieß.

Erst testen...

Wann genau das der Fall sein wird, bleibt jedoch unklar – offenbar verfügt auch Apple selbst nur über begrenzte Stückzahlen. Auf einer neuen Entwickler-Website zur Vision Pro schreibt der Konzern, dass Entwickler "ab Juli" direkte Unterstützung von Apple erhalten. Zunächst soll es Möglichkeiten geben, iOS- und iPadOS-Apps, die man auf der Plattform anbieten will – sie soll grundsätzlich von Tag 1 an kompatibel sein –, mit Hilfe von Apple zu testen. Ein entsprechendes SDK soll noch in diesem Monat vorliegen.

Dazu gibt es eine sogenannte "Apple Vision Pro Compatibility Evaluation". Diese erledigt das App-Review-Team des Konzerns und man bekommt dann einen "Bericht, wie sich Ihre App oder Ihr Game (...) unter visionOS verhält". Weiterhin richtet Apple ein "Vision Pro Developer Lab" ein, wo man visionOS, iPadOS und iOS auf einer Vision Pro ausprobieren darf – "mit direkter Unterstützung von Apple". Diese Stützpunkte sind in Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio geplant.

...dann ausprobieren

Schließlich wird die Vision Pro Entwicklern auch direkt zugänglich gemacht. Hier hält sich Apple mit detaillierten Angaben allerdings zurück. "Um großartige Ideen für Apps und Spiele für visionOS zu unterstützen, werden Entwickler-Kits verfügbar sein, die dabei helfen, Ihre Kreationen auf Apple Vision Pro zum Leben zu erwecken", schreibt das Unternehmen nur blumig. Diese Devkits bieten die Möglichkeit, "schnell zu entwickeln, zu iterieren und mit Apple Vision Pro zu testen", so Apple weiter.

Angaben dazu, was das kostet und wie man sich bewerben kann, macht der Konzern bislang nicht. All das erinnert an eine andere Umbruchphase im Ökosystem: Einst erhielten ausgewählte Entwickler vorzeitig einen speziell angefertigten Mac mini mit Apple Silicon. Doch beim Vision Pro dürfte das Unternehmen noch wählerischer sein, wer die ersten Devkits erhält.

(bsc)