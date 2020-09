Apple Watch 3: WatchOS 7 kann zu plötzlichen Neustarts führen

Auf der Apple Watch Series 3 führt watchOS 7 unter Umständen zu Problemen: Nach der Installation des Betriebssystem-Updates kann es wiederholt zu ungewollten Neustarts der Uhr kommen, wie eine wachsende Zahl an Nutzern berichtet. Die Smartwatch zeigt dabei plötzlich das Hersteller-Logo auf schwarzem Hintergrund und benötigt teils rund 20 Sekunden, teils aber auch mehrere Minuten, bis sie wieder komplett hochgefahren ist und das Ziffernblatt dargestellt wird.

Wiederholte Neustarts, geringere Batterielaufzeit

Bei einzelnen Nutzern scheint es neben wiederholten Neustarts zu weiteren Fehlern zu kommen, darunter eine spürbar reduzierte Akkulaufzeit und eine plötzliche Aufforderung zur Eingabe des Gerätecodes, obwohl die Uhr bereits entsperrt wurde – das kann allerdings auch durch einen unbemerkten Neustart bedingt sein. Die Probleme scheinen sowohl mit watchOS 7.0 als auch dem ersten Bugfix-Update watchOS 7.0.1 aufzutreten. Wie viele Besitzer einer Series 3 davon betroffen sind, bleibt unklar, in verschiedenen Foren gibt es bereits längere Threads, darunter auch in Apples Support-Forum.

Gezielt reproduzieren lassen sich die Neustarts bislang nicht, sie treten sporadisch auf, in manchen Fällen vereinzelt über den Tag verteilt, in anderen Fällen auch mehrfach innerhalb einer Stunde. Unmittelbare Abhilfe scheint es nicht zu geben, zu den üblichen Workarounds zählt, die Uhr vom iPhone zu entkoppeln und dann erneut zu koppeln. Das Prozedere kann die ungewollten Neustarts stoppen – zumindest vorübergehend. Manche Nutzer merken an, dass erst ein komplettes Neuaufsetzen der Uhr geholfen hat – danach muss man allerdings alles wieder neu einrichten.

Kein Downgrade bei watchOS möglich

Ein Downgrade von watchOS ist nicht vorgesehen. Vorsichtige Besitzer eines Series 3 sollten vorerst auf watchOS 6 verbleiben, bis Apple das erste größere Bugfix-Update für watchOS 7 ausgeliefert hat, Version 7.1 befindet sich bereits im Betatest. Die Series 3 ist das älteste Modell, das von watchOS 7 noch unterstützt wird, Apple hat die drei Jahre alte Uhr als Einstiegsgerät neben Apple Watch Series 6 und SE weiter im Portfolio.

(lbe)