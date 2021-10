Apple Watch 7 erscheint am 15. Oktober

Die neue Apple Watch kommt etwas später als gewohnt in den Handel. Vorbestellt werden kann die Series 7 ab kommenden Freitag, den 8. Oktober um 14 Uhr, wie Apple am Montag mitteilte. Zur Monatsmitte soll die Uhr dann an erste Vorbesteller ausgeliefert und in den Apple-Läden erhältlich sein, der Hersteller nennt als Verkaufsstart Freitag, den 15. Oktober.

Von 430 bis über 1000 Euro

In Deutschland wird Apple die Watch Series 7 im Aluminiumgehäuse ab knapp 430 Euro anbieten, zu diesem Einstiegspreis wird bislang auch der Vorgänger Series 6 geführt. Der Preis dürfte für die kleinere der beiden neuen Größen mit einer Seitenlänge von 41 Millimetern gelten und in Kombination mit einem der Basisarmbänder wie dem Sportarmband. Weitere Preisdetails wurden noch nicht bekannt gegeben und folgen wohl erst zum Vorbestellungsbeginn.

Bild 1 von 12 Apple Watch 7 (12 Bilder) Das Design der neuen Watch hat Apple nicht groß überarbeitet, aber ...



Behält Apple die bisherigen Preisstufen bei, wird die größere 45-Millimeter-Ausführung der Series 7 ab 460 Euro erhältlich sein, das Mobilfunkmodell wiederum ab knapp 560 Euro. Mit Edelstahlgehäuse beginnt der Preis der Apple Watch bislang bei knapp 780 Euro, LTE-Anbindung ist bei dieser Modellreihe bereits integriert. Auch die Series 7 wird es wieder als "Edition" in Titan geben sowie in weiteren Ausführungen als Apple Watch Nike und Apple Watch Hermès, wie Apple ankündigte.

Größeres Display, mehr Stabilität

Das größere Always-On-Display der Series 7 soll nun bis fast an den Gehäuserand reichen und im inaktiven Modus auch in Innenräumen heller leuchten. Der größere Bildschirm gibt Zugriff auf neue Ziffernblätter und Software-Funktionen von watchOS 8 wie eine QWERTZ-Tastatur, die der neuen Generation der Smartwatch vorbehalten sind.

Laut Apple ist die Series 7 widerstandsfähiger, das Frontglas sei besser bruchgeschützt. Neu ist außerdem ein Staubschutz. Die Apple Watch Series 7 wird im Alugehäuse in den Farben "Mitternacht", "Polarstern", Grün, Blau und Rot angeboten, die Edelstahlausführungen in Silber, Graphit und Gold. Die jüngste Generation der Smartwatch setzt nun ein iPhone mit iOS 15 voraus.

Apple Watch SE und die sehr alte Apple Watch Series 3 bleiben unverändert im Programm – bei Apple auch zu unveränderten Preise ab knapp 230 Euro (Series 3) respektive 300 Euro (SE).

(lbe)