Apple-Watch-Auszeichnungen zum Anstecken

Zu den beliebtesten Funktionen von Apples Computeruhr zählen die sogenannten Aktivitätsringe. Diese tracken durch körperliche Betätigung verbrannte Kalorien ("Bewegen"), die Sportminuten am Tag ("Trainieren") sowie die Stunden, in denen man sich mindestens eine Minute lang bewegt hat ("Stehen"). Hat man sein Kalorien-, Trainings- oder Stehziel erreicht, gibt's einen virtuellen Aufnäher ("Auszeichnungen für Aktivitäten" oder auch "Activity Award"), der in der Fitness-App auf dem iPhone angesehen werden kann. Darüberhinaus gibt einem die Uhr regelmäßig verschiedene neue Fitness-Ziele vor – von der "perfekten Woche", in der man alle Aktivitätsringe geschlossen hat, über sportliche Ziele zu bestimmten Feiertagen bis hin zu individuellen Monats-Awards.

Auszeichnungen zum Anstecken

Eine US-Firma hat nun damit begonnen, die Auszeichnungen für Aktivitäten in die Echtwelt zu holen. Auf Activityawards.com kann man sich nahezu alle von Apple offerierten Awards in Form von Emaille-Pins besorgen, um sie sich ans Revers zu heften. Die Idee dahinter: "Du arbeitest hart für Deine Fitnessziele – nun wird es Zeit für echte Anerkennung."

Einzelne Pins oder Pakete

Verkauft werden sowohl einzelne Auszeichnungen als auch Pakete. So gibt es die verschiedenen Wochenziele für jeweils 12 US-Dollar pro Stück, der typische Close-Your-Rings-Award in vier Farben ist für 14 Euro zu haben. Pakete gibt es in verschiedenen Varianten zu Preisen zwischen 24 und 59 Dollar. Aktuell wird unter anderem ein "Limited Edition"-Bundle offeriert, das seltene Awards wie den "Parks Award" oder den "Yoga Award" enthält.

Monats-Awards in Vorbestellung

Richtig teuer wird es dann allerdings, wenn man sich das "Monthly Awards"-Paket gönnt. Es enthält "Perfekter Monat"-Awards und Monatsziele plus sogenannte Black Out Awards für jeden Monat des kommenden Jahres, die man sich gönnt, wenn man die Ziele eines Monats dann doch nicht erreicht hat. 150 Dollar werden dafür fällig, aktuell läuft eine Vorbestellphase. Was Apple zu diesem Geschäftsmodell sagt, ist unklar – der Konzern verteilt Badges bislang nur an eigene Mitarbeiter oder im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz WWDC.

