Apple-Watch-Boss soll "iCar"-Projekt aufmöbeln

Apple-Boss Tim Cook will offenbar für frischen Wind im seit Jahren laufenden "iCar"-Projekt des Konzerns sorgen, das noch immer nicht in absehbarer Zeit das Licht der Öffentlichkeit erblicken dürfte. Das Fahrzeugvorhaben des iPhone-Herstellers wird mit Kevin Lynch einen weiteren Manager bekommen. Der trägt aktuell den Titel Vice President (VP) of Technology und ist vor allem für seine erfolgreiche Arbeit an der Computeruhr Apple Watch bekannt. So darf er deren Software-Neuerungen bei jeder Keynote des Konzerns präsentieren und ist auch im Hintergrund der zentrale Apple-Uhren-Mann neben Chief Operating Officer (COO) Jeff Williams.

"Führende Rolle" für neuen Manager

Lynch werde eine "führende Rolle" in Apples Automobilprojekt spielen, berichet die Wirtschaftsseite BusinessInsider. Den Angaben zufolge soll er bereits seit Monaten im Geheimen auch in der "iCar"-Abteilung mitwirken, an seinem Titel ändere sich nichts. Auch soll er weiterhin in den Bereichen Apple Watch und Gesundheit wirken – es sei aber unklar, wie stark die Bemühungen um das Apple-Auto hier Auswirkungen auf seine bisherige Tätigkeit hätten, so die Meldung.

Lynch war ein Flash-Mann

Lynch hat eine interessante Berufsgeschichte. Bevor er 2013 zu Apple kam, um spezifisch an der Watch zu arbeiten, war er Chief Technology Officer (CTO) bei Adobe, wo er unter anderem am Creative-Cloud-Projekt mitwirkte. Zuvor arbeitete er beim Adobe-Kauf Macromedia und war unter anderem für Flash zuständig, das er öffentlich für Adobe stark verteidigte. Der 2011 verstorbene Apple-Boss Steve Jobs wiederum werkelte daran, Flash mit dem iPhone und HTML5 überflüssig zu machen, was dem Unternehmen auch gelang. Entsprechend war Lynchs Wechsel zu Apple in der Szene anfangs umstritten. Nun gilt der Manager als einer der größten Talente des Unternehmens, die Apple Watch macht Milliardenumsätze.

Apple-Strategie bleibt unklar

Welchen genauen Job Lynch im "iCar"-Projekt hat, das auch unter den Namen "Project Titan" oder schlicht "Apple Car" läuft, ist unklar. Zuletzt hatte Apple einem Medienbericht zufolge damit begonnen, Lieferanten für Akkus direkt in den Vereinigten Staaten zu rekruitieren. Es ist nach wie vor unklar, ob Apple tatsächlich zum Fahrzeugproduzenten wird. Der Konzern hatte seine Strategie schon mehrfach umgestellt.

(bsc)