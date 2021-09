Apple Watch: Größere Gesundheitsneuerungen angeblich erst 2022

Apple will die Gesundheitsfunktionen seiner Smartwatch erheblich ausbauen, braucht dafür aber angeblich mehr Zeit. Der Hersteller arbeite an der Integration eines Thermometers in die Apple Watch, das Nutzerinnen einen besseren Einblick in Zyklus und fruchtbare Tage bringen soll, um so bei der Schwangerschaftsplanung zu helfen. Diese Funktionen seien für 2022 geplant, wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen und interne Dokumente des Herstellers berichtet. Der Temperatursensor solle auch das Schlaf-Tracking verbessern und zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise Fieber erfassen.

Blutdruck und Verbesserungen

Zudem versucht Apple dem Bericht nach, eine Methode zur Messung des Blutdrucks am Handgelenk zu finden und so eine zuverlässige Warnung bei Bluthochdruck zu ermöglichen. Gängige Basiswerte für den systolischen und diastolischen Blutdruck könne dies aber nicht liefern, schreibt das Wall Street Journal – Apple-Mitarbeiter würden deshalb die Sinnhaftigkeit der Funktion anzweifeln.

Apple arbeite darüber hinaus an der Verbesserung bestehender Funktionen in Hinblick auf Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern) sowie die Blutsauerstoffmessung – letztere ist bislang nicht für "medizinische Zwecke" gedacht. Mit einer erforderlichen Zulassung könnte sie bei einer stark fallenden Blutsauerstoffsättigung warnen.

Angeblich wenig Fortschritt bei Diabetes-Erkennung

Der Hersteller forscht zudem weiter an einer Diabetes-Erkennung, doch die nichtinvasive Messung des Blutzuckers am Handgelenk bleibe eine erhebliche Herausforderung und Apple trete weitestgehend auf der Stelle, schreibt die Wirtschaftszeitung. Gemeinsam mit der National University of Singapore teste Apple ein Lifestyle-Coaching für Personen mit Prädiabetes, die dafür allerdings ein gängiges Gerät zur Blutzuckermessung tragen.

Gerade wurde spekuliert, die in wenigen Wochen erwartete Apple Watch Series 7 habe einen neuen Blutdrucksensor, gut informierte Beobachter halten das aber für unwahrscheinlich. Im Frühjahr wurde bekannt, dass Apple an der Sensortechnik einer britischen Firma interessiert ist, die unter anderem Blutwerte nichtinvasiv am Handgelenk erfassen soll. Mit der Marktreife wird aber frühestens 2022 gerechnet.

