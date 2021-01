Apple-Watch-Höhenerfassung liefert fehlerhafte Werte

Nutzer der aktuellen Apple-Watch-Modelle klagen über Probleme bei der Höhenerfassung. Sowohl Series 6 als auch SE, beide im vergangenen Herbst erschienen, verfügen über einen integrierten Echzeit-Höhenmesser.

Seit Herbst immer wieder falsche Werte

Das Altimeter arbeitet barometrisch, erfasst die Höhe also über den Luftdruck. Im offiziellen Apple-Forum in deutscher Sprache existiert aktuell ein zwölf Seiten langer Thread, der sich mit dem Thema beschäftigt. "Meine Höhenanzeige ist ständig falsch oder wird nur geschätzt von der Watch", heißt es dort unter anderem. Auch iPhone-Ticker.de hat in dieser Woche von dem Problem berichtet. Die Problematik wird mindestens seit November beklagt.

Apple will 30 Zentimeter genau sein

Apple nutzt neben dem Altimeter laut eigenen Angaben auch GPS-Daten und WLAN-Netzwerke, um "kleinste Veränderungen der Höhe über dem Meeresspiegel" zu erfassen – mit einer Genauigkeit bis 30 Zentimetern. Nutzer sprechen von Fehldarstellungen, die deutlich darüber liegen – teilweise um 50 Meter und sogar um 300 Meter verschätzt sich die Watch.

Schuld ist: Das Wetter

Ein möglicher Grund für die Falscherfassung der Höhe könnte schlicht im Wetter liegen. So gab es im Dezember über Deutschland ein großes Tiefdruckgebiet, das auch in niedrigen Lagen für geringen Luftdruck sorgte. Normalerweise lässt sich ein Altimeter über eine regelmäßige Neukalibrierung dazu bewegen, dennoch korrekte Werte anzuzeigen. Doch genau dies scheint bei der Apple Watch Series 6 und der Apple Watch SE aktuell nicht zu passieren. Eine manuelle Justierung des Nullpunktes ist in watchOS aktuell nicht vorgesehen.

Kalibrierung muss her

"Sinkt der Druck, kommt der Fehler zurück. Das Apple sowas nicht auf dem Schirm hat, wundert mich nur", schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint, der Fehler liege am Nichtanpassen des Luftdrucks auf Normalnull. "Bleibt der bei der Berechnung unberücksichtigt, führt das dazu, dass die Uhr denkt, ich bin hoch gewandert. Wieso man sowas einfaches nicht korrigiert bleibt unverständlich!" Ob Apple über das Problem informiert ist, bleibt unklar; der Konzern neigt allerdings dazu, längere Threads in seinem eigenen Supportforum auf dem Schirm zu behalten.

(bsc)