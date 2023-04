Apple Watch: Mit watchOS 10 stehen angeblich größere Neuerungen ins Haus

Das Betriebssystem der Apple Watch machte zuletzt nur kleinere Schritte, mit watchOS 10 könnte sich das im Herbst aber wieder ändern: Bei der nächsten Version des Smartwatch-Betriebssystems handelt es sich nach Informationen eines Insiders um ein "ziemlich umfangreiches Upgrade" – im Unterschied zu iOS 17, das nur kleinere Neuerungen bringen soll. Das Update umfasse sogar "beträchtliche Änderungen an der Bedienoberfläche" von watchOS, heißt es. Konkrete Details zu den Neuerungen stehen allerdings weiterhin aus.

watchOS baut Sportfunktionen aus

Die Software-Neuerungen seien in diesem Jahr umso wichtiger, weil auf Hardware-Seite größere Neuerungen erst wieder im Modelljahr 2024 zu erwarten seien, erläutert der für die Finanznachrichtenagentur Bloomberg tätige Redakteur Mark Gurman. Handfeste Gerüchte über die im September erwartete Apple Watch Series 9 gibt es kaum, entsprechend könnte Apple sich auf kleinere Verbesserungen beschränken.

Mit der Apple Watch Ultra ist Apple im vergangenen Herbst tiefer in den Markt der GPS-Multi-Sportuhren eingestiegen und hat watchOS 9 zugleich um viele für Läufer spezifische Funktionen ergänzt – bis zu einer Laufbahnerkennung, die inzwischen auch in Deutschland funktioniert. Wichtige Funktionen wie topografische Karten, Navigation in freier Wildbahn und Kommunikation mit Bluetooth- oder gar ANT+-Sensoren bleiben bislang Fehlanzeige. Auch bei der Entwicklung von Gesundheitsfunktionen scheint Apple nur langsam voranzukommen, Blutdruckmessung und nicht-invasive Blutzuckermessung sind fraglos in Arbeit, aber Zukunftsmusik.

Größere Apple Watches wohl 2024

Im Apple-Watch-Modelljahr 2024 erwarten Beobachter dann nochmals einen deutlichen Sprung bei der Display-Größe: Die "Series X" schließe mit einem 2"-Display zur größeren Ultra auf. Auch deren Bildschirm könnte dann noch größer werden, zuletzt war eine Diagonale von 2,13 Zoll für die Ultra 2 im Gespräch – sowie der Wechsel der Display-Technik von OLED auf Micro-LED.

