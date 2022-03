Apple Watch Series 3 wohl vor dem Aus

Apples vielfach kritisierte Strategie, veraltete Hardware über Jahre hinweg anzubieten, um sie als Einstiegsvariante zu vermarkten, ist auch bei der Apple Watch vertreten: Dort ist immer noch die Series 3 verfügbar, obwohl die Baureihe bereits im September 2017 auf den Markt gekommen war. Einem Bericht zufolge ist damit nun bald Schluss: Angeblich wird die angestaubte Computeruhr mit Einführung der "Series 8" im Herbst endlich vom Markt genommen. Davon geht der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo vom taiwanischen Geldhaus TF International Securities aus.

Eigentlich zu lahm für moderne Apps

Die Apple Watch Series 3 kommt mit einem Doppel-Kern-S3-SoC und LTE-Unterstützung, verfügt aber über weniger RAM als aktuelle Modelle. Standardfunktionen – beispielsweise Fitness-Tracking oder Benachrichtigungen – sind zwar noch adäquat verwendbar, bei mancher etwas komplexerer App spürt man jedoch die Überlastung des alten Prozessors schnell.

Apple verkauft aktuell das Spitzenmodell Series 7, die Series 3 sowie die mit dem S5-SoC ausgestattete Apple Watch SE. Eigentlich wäre die Series 3 gar nicht mehr notwendig, allerdings ist diese mit 220 Euro Einsteigspreis eben die günstigste Computeruhr des Anbieters, bei der SE werden 80 Euro mehr fällig.

Neues watchOS braucht mehr Leistung

Wie Kuo nun erfahren haben will, kommt die Series 3 an ihr Lebensende ("End of Life", EOL), weil die nächste watchOS-Version 9 auf dieser nicht mehr ausreichend schnell lauffähig sein soll. Apple ist also gezwungen, zu handeln – selbst wenn App-Anbieter schon seit längerem Schwierigkeiten hatten, ihre Programme einigermaßen funktionabel zu halten. Welche Systemvoraussetzungen watchOS 9 haben wird, ist ansonsten noch unklar.

Schon mit watchOS 7.5 hatte es erste Schwierigkeiten mit der Series 3 gegeben. So war es damals nicht möglich, das Update direkt einzuspielen, da auf dem Gerät ausreichend lokaler Speicher fehlte. Alternative blieb einzig, die Uhr komplett zu löschen und dann neu aufzusetzen.

(bsc)