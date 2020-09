Apple Watch Series 6 misst Sauerstoffsättigung

Apple hat am Dienstagabend die Series 6 der Apple Watch vorgestellt – sowie ein neues, billigeres Einstiegsmodell, das unter dem Namen "Apple Watch SE" geführt wird. Am grundlegenden Design der Uhr ändert sich nichts: Apples Smartwatch behält ihre eckige Form, weiterhin gibt es eine kleine Ausführung mit einer Seitenlänge von 40 Millimetern sowie die etwas größere Variante mit 44 mm. Die Series 6 wird es in einer neuen blauen und roten Variante geben.

Größte Neuerung der Series 6 ist die Fähigkeit zur Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes. Die Messung soll rund 15 Sekunden dauern und kann bei Inaktivität – etwa Nachts – auch im Hintergrund erfolgen. Es solle mehr Einblick in das "allgemeine Befinden" ermöglichen, so Apple. Der Hersteller will nun in mehreren Studien zudem erforschen, welche darauf basierenden Gesundsheitsanwendungen möglich sind.

Schnellerer S6-Chip, gleiche Akkulaufzeit

In der Apple Watch Series 6 steckt Apples S6-Chip mit Dual-Core-Prozessor. Er basiert auf dem A13 aus dem iPhone und sei um bis zu 20 Prozent schneller als der S5 im Vorjahresmodell, wie Apple-Manager Jeff Williams auf einem Apple-Event am Dienstagabend erklärte (siehe auch Mac & i-Liveticker). Als Akkulaufzeit werden unverändert rund 18 Stunden angegeben. Die Series 6 soll sich aber schneller aufladen lassen und bei bestimmten Workouts weniger Strom verbrauchen.

Die Series 6 ist außerdem mit einem genaueren Echtzeit-Höhenmesser und ein im Sonnenlicht angeblich mehr als doppelt so hellem Always-On-Display ausgerüstet. In dem passiven Modus lässt sich nun auch mit der Uhr interagieren, ohne das Display aufzuwecken, schreibt Apple – um etwa die Mitteilungszentrale zu öffnen.

Mit an Bord der Series 6 ist laut Apple auch der Ultrabreitband-Chip U1 und Support für 5GHz-WLAN-Netze – ein Novum bei der Apple Watch. Die Series 6 soll ab knapp 400 US-Dollar in den Handel kommen, die Mobilfunkversion ist ab knapp 500 US-Dollar erhältlich.

Die "Apple Watch SE" löst als neues Einstiegsmodell die ältere Series 3 ab, die Apple bislang ab gut 220 Euro weiter im Programm behalten hatte. Das SE-Modell setzt auf den S5-Chip des Vorjahresmodells, verzichtet aber offenbar auf das Always-On-Display und die EKG-Messung. Der Preis für die GPS-Ausführung beginnt bei knapp 280 US-Dollar.

Meldung wird weiter aktualisiert.

Lesen Sie auch Das bringt watchOS 7: Sinnvolle Funktionen für Ziffernblätter und Gesundheit

(lbe)