"Apple Watch Series 7": Stückzahlen angeblich eingeschränkt

Apple schafft es einem Bericht zufolge nicht, genügend neue Computeruhren zum Verkaufsstart der kommenden nächsten Generation zu produzieren. Angeblich werden zu Beginn nur "eingeschränkte Stückzahlen" der "Apple Watch Series 7" zur Verfügung stehen. Grund sind Produktionsprobleme bei dem neuen Modell, über die seit einigen Tagen spekuliert wird. Apple plant bei der "Series 7" erstmals in der Geschichte der Smartwatch eine Änderung des Formfaktors. Das Design soll sich am iPhone 12 mit seinem kantigeren Look orientieren, aktuell ist die Computeruhr abgerundet.

Display macht wohl Ärger

Wie nun der Bloomberg-Journalist Mark Gurman erfahren haben will, führt die Fertigungsumstellung dazu, dass es zu Verspätungen bei der Auslieferung kommen wird. Das führt wiederum zu besagten kleineren Stückzahlen, die erst in den kommenden Monaten wachsen werden. Besonders problematisch ist laut Gurman die Produktion beziehungsweise der Einbau des neuen, offenbar leicht vergrößerten Displays, das 16 Prozent mehr Bildpunkte haben soll. Apple geht bei den Geräteausmaßen von 40 auf 41 beziehungsweise von 44 auf 45 mm.

Apple soll dagegen nicht planen, die Ankündigung der "Apple Watch Series 7" zu verschieben. Diese dürfte zusammen mit dem "iPhone 13" noch in diesem Monat erfolgen. Das neue Design soll die Uhr klar von ihren Vorgängern unterscheidbar machen und den Verkäufen mehr Schub verleihen. Allerdings ist nach wie vor unklar, ob Apple der Uhr gleich auch neue Gesundheitssensoren verpasst oder damit bis ins nächste Jahr wartet.

Neue Sensoren? Unklar.

Zuletzt war mit der Series 6 ein Blutsauerstoffmesser hinzugekommen. Als nächstes erwartet die Gerüchteküche einen Blutdruckmesser und ein Thermometer, mit dem etwa fruchtbare Tage bei Frauen prognostiziert werden könnten. Auf eine Blutzuckermessung mit der Uhr wird ebenfalls seit längerem gewartet, doch gibt es hier wohl noch technische Schwierigkeiten.

Zuvor hatte das taiwanische Elektronikfachblatt DigiTimes vermeldet, dass Apple die Produktion der "Apple Watch Series 7" wohl erst Ende September richtig hochfahren könne. Auch dies soll Produktionsproblemen beziehungsweise der Fertigungsumstellung auf das neue Design geschuldet sein. Die Computeruhr dürfte wie gewohnt komplett in China hergestellt werden. Zu den Produzenten gehört das taiwanische Unternehmen Quanta Computer, das seit vielen Jahren auch MacBooks baut. (bsc)