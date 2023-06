Apple Watch Ultra: Erhebliche Probleme bei Herzfrequenzmessung möglich

Apple Watches gelten als solide Herzfrequenzmesser, doch ausgerechnet bei dem besonders für Sportler gedachten Spitzenmodell "Ultra" gibt es Ausreißer: Manche Modelle sind nicht in der Lage, die Herzfrequenz beim Training durchgehend richtig zu erfassen. Die Workout-Aufzeichnung zeigt dann erhebliche Aussetzer, wie Betroffene berichten.

Besonders beim Start einer Trainingseinheit ist das Problem zu beobachten, wie auch Mac & i auf einem eigenen Gerät nachstellen konnte: Die Ultra blendet nur kurz die aktuelle Herzfrequenz ein, zeigt anschließend aber nur noch eine graue Anzeige. Die Messung schlägt offenbar fehl und benötigt teils weit über 10 Minuten, um wieder einen Wert zu erfassen. Die langen Aussetzer treten gewöhnlich im weiteren Trainingsverlauf erneut auf.

Statt der richtigen, aktuellen Herzfrequenz zeigen betroffene Ultra-Modelle nur den letzten gemessenen Wert in grau an.

Training nach Herzfrequenzzonen unmöglich

Schnell ersichtlich ist das Problem meist bei Lauf- und Fahrrad-Workouts, abrupte Wechsel der Herzfrequenz bei Intervalleinheiten können die Herzfrequenzmessung erneut aus dem Tritt bringen. Bei Verwendung der App "Herzfrequenz" zur punktuellen Erfassung selbiger im Tagesverlauf zeigt sich der Fehler nicht, auch die Hintergrundmessungen scheinen richtige Werte zu liefern.

Der Fehler macht das Training nach Herzfrequenzzonen – eine der zentralen Neuerungen von watchOS 9 – mit der Apple Watch Ultra praktisch unmöglich. Es ist aber nicht nur ein Bug in der Live-Anzeige der Herzfrequenz: Die Daten fehlen auch nach Abschluss des Trainings in der Aufzeichnung und beeinträchtigen oder verfälschen damit aus der Herzfrequenz abgeleitete Daten wie die Trainingsbelastung.

Ultra-Besitzer verärgert über Handhabung des Problems

Von den Problemen und Aussetzern bei der Herzfrequenzmessung berichteten erste Nutzer schon kurz nach der Einführung der Apple Watch Ultra im vergangenen Herbst. Oft wurde das Problem auf herbstliche und winterliche Temperaturen zurückgeführt, die die Arbeit des Sensors erschweren, aber auch bei sommerlicher Hitze ist es zu beobachten. Betroffene Leser zeigen sich verärgert darüber, dass das Problem beim Apple-Support bislang offenbar unbekannt scheint oder abgewiegelt wird. Übliches Basis-Troubleshooting wie das erneute Koppeln oder ein frisch Aufsetzen der Ultra helfen nicht, auch alle bisherigen watchOS-Updates haben den Fehler nicht beseitigt.

Die massiven Lücken bei der Messung zeigen sich auch in der Aufzeichnung der Trainingseinheit.

Wie viele Ultra-Modelle davon konkret betroffen sind, bleibt unklar. Von vier Apple Watch Ultras in der Mac & i-Redaktion zeigen zwei die Probleme bei der Herzfrequenzmessung. Zugleich ergaben unsere Testläufe klar, dass es nicht am Träger respektive Handgelenk liegt: Während Apple Watch Ultra 1 die Herzfrequenz stets gut ermittelte, zeigte Apple Watch Ultra 2 den geschilderten Fehler, beide Uhren wurden für die nacheinander durchgeführten Läufe mit demselben Armband in identischer Weise am selben Handgelenk derselben Person befestigt.

