Apple Watch Ultra soll angeblich Micro-LED-Zeitalter einläuten

Die Apple Watch Ultra soll einem Medienbericht zufolge das erste Gerät Apples werden, das mit einem Micro-LED-Display versehen wird. Für Apple wäre der Umstieg von OLED auf Micro-LED nicht nur technisch ein großer Sprung. Das US-Unternehmen würde auch ein großes Stück weit unabhängiger von Mitbewerber Samsung werden.

Die Vorteile der Micro-LED-Technik sind jenen von OLED im Vergleich zu LCD-Displays ähnlich. Bildschirme mit OLED haben ein höheres Kontrastverhältnis und können intensivere Farben anzeigen. Micro-LED erlaubt zusätzlich eine höhere Helligkeit, ist haltbarer als OLEDs und verspricht eine höhere Energieeffizienz.

Im Jahr 2014 Start-up gekauft

Apple kaufte im Jahr 2014 das US-amerikanische Start-up-Unternehmen LuxVue Technology, das sich auf Micro-LED-Technik spezialisiert hat. Einem kürzlich veröffentlichten Medienbericht zufolge sollen sich Pläne, Micro-LED schon mit dem iPhone X einzuführen, seinerzeit zerschlagen haben. Seither wurde Micro-LED bei Apple laut Gerüchten zeitlich immer weiter nach hinten geschoben. Apple deckt seinen Bedarf an OLED-Displays zwischenzeitlich mit Lieferungen von Samsung – eine laut Insidern schwierige Handelsbeziehung.

Zuletzt waren sich Berichterstatter und Analysten wie Mark Gurman von Bloomberg, Ross Young und Jeff Pu in ihren Berichten aber erstaunlich einig, dass Apple zwischen 2024 und 2025 mit dem Umstieg auf Micro-LED beginnen könnte.

Hauptzulieferer aus Österreich

Die Fachpublikation DigiTimes Asia gibt den Berichten jetzt weiteren Rückenwind. Die Firma ams-OSRAM mit Sitz in Österreich soll demnach Hauptzulieferer von Micro-LED-Chips werden. Ab 2026/27 sollen weitere Unternehmen in Taiwan dazustoßen. Apple wolle relativ schnell auch iPhones, iPads und MacBooks mit Micro-LED-Displays ausliefern, was sich aber angesichts der hohen Produktionskosten schwierig gestalte. Für 2024 wird deshalb erstmal noch erwartet, dass das iPad Pro und MacBooks erstmals mit OLED-Bildschirmen erscheinen.

Der Analyst Jeff Pu stellte vor einiger Zeit in Aussicht, dass Apple mit der Umstellung auf Micro-LED auch das Display der Apple Watch Ultra von 1,9 auf 2,1 Zoll vergrößern könnte.

