Apple Watch: Vorbereitungen auf das Mikro-LED-Zeitalter

Die Arbeit am ersten Mikro-LED-Bildschirm in einem Apple-Gerät schreitet voran: Nun hat sich einer der drei großen Display-Lieferanten von Apple, LG aus Südkorea, verschiedene Patente für die Produktion der Technik gesichert. Das dürfte in Vorbereitung der Herstellung größerer Stückzahlen erfolgt sein, heißt es in einem Bericht. Apple soll planen, die Apple Watch Ultra mit Mikro-LED-Screen auszustatten, was aber noch ein oder zwei Jahre dauern könnte.

Vorbereitung auf die Produktion

Wie das in Seoul erscheinende Elektronikfachblatt The Elec schreibt, hat LG Display, die Bildschirmtochter von LG; insgesamt 14 US-Patente erworben, darunter auch ein besonders wichtiges für ein Transfer-Verfahren. Die Schutzschriften stammen alle vom taiwanischen Unternehmen Ultra Display Technology (UDT), der Kauf sei bereits im Juni erfolgt. 13 der Patente sind vom US-Patent- und Markenamt bereits bestätigt, eines noch in der Registrierung begriffen. Sie sind Teil einer ganzen Familie von Mikro-LED-Patenten, LG verfügt nun über nahezu 40 Stück.

Für Nutzer würde die Mikro-LED-Technik nochmals hellere und farbstärkere Abbildungsleistungen bedeuten, zudem hat sie nicht die Nachteile wie Ghosting, die die OLED-Technik plagen. Schon die Mini-LED-Technik in MacBook Pro und iPad Pro kann hier beeindrucken: High-Dynamic-Range-Inhalte lassen sich damit enorm hell wiedergeben. Stromverbrauch und Herstellungskosten fallen hingegen geringer aus.

Auch im iPhone denkbar

Apples Plan ist wohl, bei der Einführung von Mikro-LED-Screens schrittweise vorzugehen. Zunächst will man kleine Displays für die Apple Watch Ultra ankaufen, später auf iPhone, iPad und sogar Mac ausdehnen. Das kann aber noch Jahre dauern. Das Unternehmen forscht hier selbst und hat spezifische Vorgaben an seine Lieferanten wie LG. Angefangen hat man mit der Arbeit bereits vor sechs Jahren als das sogenannte Projekt T159 startete.

In einem weiteren Bericht aus dieser Woche, den das Analysehaus TrendForce verfasst hat, geht es um Apples weiteren Mikro-LED-Fahrplan. Auch diese Experten rechnen damit, dass der Markt schnell wächst. Apple plane neben Uhren auch Headsets, Smartphones und "Automobilanwendungen" mit der Technik. Auch Samsung und BOE, beides weitere Apple-Lieferanten, arbeiten an der Produktion.

