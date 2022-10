Apple Watch: Warum die App Bandbreite das Nachschlagewerk der Armband-Fans ist

Keimen Gerüchte auf, dass die nächste Apple Watch in einer veränderten Größe erscheint, sind die einschlägigen Foren sofort voller besorgter Nachrichten: Sammlungen von Armbändern drohen für ihre Besitzer im schlimmsten Fall wertlos zu werden, wenn sie künftig nicht mehr an neuen Modellen der Uhr passen. Bislang ist das Apple-Watch-Enthusiasten erspart geblieben, doch die Aufregung zeigt, dass die Armbänder einigen Nutzer offenbar sehr am Herz liegen. Acht Jahre nach Vorstellung der ersten Apple Watch ist es inzwischen eine Herausforderung, bei der Vielzahl der Armbänder noch den Überblick zu behalten. Abhilfe verspricht eine App von Armband-Freunden für Armband-Freunde – sie wird passenderweise Bandbreite genannt.

Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels wurden 623 Bänder darin verzeichnet – also alle Bänder, die Apple oder seine offiziellen Partner Nike und Hermès jemals veröffentlicht haben. Dass davon nur 78 aktuell erhältlich sind, zeigt einen der Beweggründe, warum die Macher die App ins Leben gerufen haben. Sie ist für Sammler ein bislang einzigartiges Nachschlagewerk, da Apple selbst die Informationen zu den Bändern irgendwann von der Seite nimmt, wenn sie nicht mehr verkauft werden. Zudem können Besitzer vieler Bänder darin markieren, welche sie besitzen und behalten so leichter den Überblick oder bekommen sogar Statistiken.

Impulsgeber kommt aus Berlin

Impulsgeber für die kostenlose App ist der Berliner Filip Chudzinski. Der Designer begann im Jahr 2016 zunächst damit, Übersichtsplakate aller verfügbaren Uhren zusammenzustellen. Dieses Plakat wird weiterhin gepflegt und ist aktuell in Version 4 auf der Internet-Seite von Bandbreite zu finden. Zusammen mit Gleichgesinnten aus Frankreich und Italien, die Fähigkeiten im Bereich der Entwicklung mitbringen, wurde das Ganze zu einer kostenlosen App entwickelt, wie Chudzinski in einem Interview im September 2020 erklärte.

Die App liegt aktuell in Version 1.7 im App Store vor und wurde unter anderem um Galerien der darin verzeichneten Uhren erweitert. In diesem Jahr gab es schon vier größere Updates der App.

Pläne für die Zukunft

Für die Zukunft haben die Macher von Bandbreite noch einige Pläne. So sollen auch aktuelle Preise angezeigt werden, Pushbenachrichtigungen könnten die Nutzer informieren, sobald Apple neue Kollektionen veröffentlicht, und die Community soll künftig Daten über ihre Sammlungen untereinander austauschen können.

(mki)