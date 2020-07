Apple Watch künftig ohne "kräftigen Druck"

Kontextmenüs, die sich durch ein kräftiges Drücken auf dem Bildschirm eines Apple-Geräts auslösen lassen, wird es bald auch nicht mehr auf der Apple Watch geben. Das haben Betatester von watchOS 7 festgestellt. Die sogenannte Force-Touch-Funktion, mit der man beispielsweise in der Wetter-Anwendung zwischen Regen, Temperatur und aktuellem meterologischen Zustand wechseln konnte oder mit der die Einstellmöglichkeiten für das Ziffernblatt aufgerufen wurden, ist nicht mehr vorhanden.

Entwickler müssen Alternativen suchen

Apple will die Entwickler stattdessen dazu bewegen, den festen Druck aufzugeben und versteckte Menüs künftig über einen "verbundenen Bildschirm" oder einen Einstellungsdialog zugänglich zu machen. "Falls sie früher [eine solche Geste unterstützt] haben für ein verstecktes Menü, überlegen Sie sich, dieses an eine andere Stelle zu verlagern", so das Unternehmen in seiner jüngsten Version der Human Interface Guidelines für die Computeruhr.

Der Konzern agiert damit ähnlich wie auf dem iPhone, wo es dereinst die 3D-Touch-Funktion gab, die sogar unterschiedlich festen Druck unterscheiden konnte. Mittlerweile ist das Feature aus den jüngsten Smartphones von Apple verschwunden – einerseits wohl aus Kostengründen, andererseits, weil die entsprechende Hardware eine gewisse Dicke hat, die Apple anderweitig verwenden kann.

Hardware-Funktion in der nächsten Watch gestrichen?

Bei der Apple Watch könnte nun ähnliches blühen: Nachdem watchOS 7 die Funktion streicht, könnten künftige Modelle der Computeruhr ohne die notwendige Sensorik im Display auskommen. Entsprechende Gerüchte für die Apple Watch Series 6 gibt es bereits. Diese könnte im kommenden Herbst erscheinen.

Wirklich bedienfreundlich ist das Ende von Force Touch auf der Computeruhr indes nicht – zwar mussten User wissen, dass es das Feature gab, doch erlaubte es ein schnelles Aufrufen von Zusatzmenüs ohne langes Scrollen oder Antippen kleiner Targets auf dem Screen, um an Einstellmenüs zu gelangen. (bsc)