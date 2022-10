Apple Watch vom iPhone aus fernbedienbar

Eine Apple Watch kann man künftig nicht mehr nur an der Uhr selbst bedienen. iOS 16 und watchOS 9 enthalten eine bislang noch kaum bekannte Funktion, die eine Spiegelung der Smartwatch auf dem iPhone-Display erlaubt, was in einigen Fällen sehr nützlich sein kann.

Apple-Watch-Synchronisierung: Computeruhr auf dem iPhone

Auf Englisch nennt sich das Feature "Apple Watch Mirroring" – also Spiegelung der Apple Watch –, was der Konzern mit "Apple-Watch-Synchronisierung" übersetzt. Das Feature ist eigentlich als Bedienungshilfe gedacht, also beispielsweise für Menschen, denen es körperlich leichter fällt, ein Smartphone zu bedienen, als eine (kleinere) Computeruhr. Wie schon bei vielen anderen Funktionen aus diesem Bereich sind sie aber auch für ganz normale User nützlich und häufig gute Tricks.

Um das Feature zu aktivieren, begibt man sich in den Einstellungen in den Bereich Bedienungshilfen und dort auf Apple-Watch-Synchronisierung. Alternativ kann man auch einen Bedienungshilfen-Kurzbefehl mit dem Mirroring belegen. Sollte das Pairing zunächst versagen (ewig laufender Spinner ohne Fortschritt), hilft es, Apple Watch und gegebenenfalls iPhone neu zu starten. Steht die Verbindung, sieht man eine Abbildung der Uhr vergleichsweise groß auf dem iPhone und kann mit der Uhr interagieren. Technisch umgesetzt wird dies über Apples AirPlay-Streamingprotokoll fürs Heimnetz.

Wischen, Seitenknopf, digitale Krone

Die Apple-Watch-Synchronisierung kann alles, was die Bedienung der Watch direkt auch könnte. So kann man auf dem virtuellen Bildschirm herumwischen, Menüs anklicken und auch die digitale Krone und die Seitentaste nutzen. Durch die Verwendung des iPhone stehen aber auch die dortigen Bedienungshilfen zur Verfügung, etwa Sprachsteuerung. Die meisten Techniken gibt es zwar längst auf der Watch selbst, auf dem iPhone können sie aber bequemer (weil größere Bedienflächen) sein.

Den Mirroring-Modus verlässt man auf dem iPhone ganz einfach, in dem man auf das große Schließen-Icon (X) klickt. Die Uhr verschwindet wieder und die Fernbedienung ist deaktiviert. Auf der Apple Watch Ultra wird einzig der Action-Knopf auf der linken Seite nicht mitsimuliert. Das stört aber bei der Nutzung der Apple-Watch-Synchronisierung eher selten.

