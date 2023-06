Apple: Weitere Ersatzteile fürs Do-It-Yourself und einfachere Authentifizierung

Ab dem 21. Juni bietet Apple im Rahmen seines Programms Self Service Repair auch Ersatzteile oder Werkzeuge für die iPhone 14-Reihe und weitere Mac-Modelle an, darunter das MacBook Air 13" mit M2 und die MacBook-Pro-Modelle (14" und 16") mit M2 Pro und M2 Max. Damit erweitert der Hersteller sein ab April 2022 laufendes Programm, bei dem Endkunden mit Erfahrung bei der Reparatur elektronischer Geräte, Zugriff auf dieselben Handbücher, Originalteile und Werkzeuge (zur Ausleihe) bekommen, die auch in Apple Stores und bei autorisierten Apple Service Providern verwendet werden.

Apple will außerdem den Authentifizierungsprozess für iPhone-Reparaturen wie Displays, Akkus und Kameras einfacher machen. Dazu stellt der Hersteller ein Nachreparatur-Softwaretool namens „System Configuration“ bereit, das Firmware aktualisieren, Teile kalibrieren und vor allem bei Reparaturen an den biometrischen Sensoren (mit Verbindung zur Secure Enclave auf der Hauptplatine) die Anmeldung beim System übernimmt. Gleichzeitig stellt es sicher, dass Reparaturen mit Originalteilen von Apple durchgeführt wurden und die Teile ordnungsgemäß funktionieren. Dieses Vorgehen wurde von vielen Anwendern bereits bei der Einführung kritisiert, da es die Verwendung von Ersatzteilen aus anderen Quellen behindert.

Anwender müssen sich nun immerhin nicht mehr an das Self Service Repair-Supportteam wenden, um die Sensoren freizuschalten, sondern können nun auch diesen letzten Schritt selbst ausführen. Sie müssen dazu das Tool System Configuration starten, indem sie ihre Geräte in den Diagnosemodus versetzen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Das Team stehe jedoch weiterhin zur Verfügung, um bei Bedarf zu helfen.

Self Service Repair soll auch für die True-Depth-Kamera und den Top-Lautsprecher der iPhone 12- und iPhone 13-Reihen sowie für Mac-Desktops mit M1 in den Deutschland und einigen anderen Ländern starten, allerdings zunächst nicht für Österreich oder die Schweiz. Über einen speziellen Online-Shop, den „Self-Service-Reparatur Store“ finden Kunden Reparaturanleitungen, Ersatzteile und Werkzeuge auch zu den neu hinzugekommenen Apple-Geräten.

Vor der Einführung des Programms verkaufte Apple derlei Ersatzteile lediglich an autorisierte Werkstätten, sodass Endkunden ihre Geräte dort reparieren lassen mussten, wenn eine Komponente kaputt war.

(jes)