Apple-Zahlen: Umsatz sinkt, Gewinn sinkt schneller

Noch nie konnte Apple so viele Smartphones in einem März-Quartal absetzen wie diesmal. Gleichzeitig geht allerdings der Konzernumsatz zurück – um drei Prozent auf 94,8 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn ist um 5,5 Prozent auf 28,3 Milliarden Dollar gefallen, der Reingewinn um 3,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Dollar.

Das geht aus den Quartalszahlen für die ersten drei Monate des Kalenderjahres 2023 hervor, die Apple Donnerstagabend vorgelegt hat. Für den Konzern war es schon das zweite Quartal des Finanzjahres 2023. Den operativen Cashflow weist Apple vorerst nur für die beiden jüngsten Quartale gemeinsam aus. Er ist gleich um um ein Sechstel auf 62,6 Milliarden Dollar abgerutscht. Die Werte wurden mit Spannung erwartet, nachdem der Konzern ein schlechtes Weihnachtsquartal 2022 abgeliefert hatte, das von Produktionsproblemen bei iPhone 14 Pro und 14 Pro Max geprägt war.

Genau hier gibt es nun positive Nachrichten: Apple konnte augenscheinlich Verkäufe ins Frühjahr 2023 verlagern und hat daher noch nie so viele Smartphones in einem März-Quartal abgesetzt wie diesmal. Gleichzeitig ging allerdings der Konzernumsatz zurück – um drei Prozent auf 94,8 Milliarden US-Dollar. Beim Gewinn pro Aktie gab es jedoch keine Änderung, dieser lag wie im ersten Quartal 2022 bei 1,52 Dollar pro Anteilsschein. Der Nettogewinn kam auf 24,16 Milliarden Dollar.

Probleme beim Mac, Dienstegeschäft mit Rekord

Einmal mehr macht Apple der Mac Sorgen: Es ging beim Erlös von 10,4 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf nun 7,2 Milliarden Dollar herunter. Dabei half augenscheinlich nicht, dass im Januar mit MacBook Pro M2 Max und M2 Pro sowie Mac mini M2 und M2 Pro eigentlich für den Herbst geplante Maschinen nachgeliefert wurden.

Lesen Sie auch Apple Savings: In vier Tagen fast eine Milliarde Dollar eingezahlt Mac & i

Der iPhone-Umsatz erreicht 51,3 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal: 50,6 Milliarden), das Dienstegeschäft konnte mit 20,9 Milliarden ein Allzeithoch für ein zweites Quartal erzielen. Beim iPad verlor Apple von 7,6 Milliarden auf 6,7 Milliarden Dollar Umsatz – hier gab es keine Neuprodukte. Die Abteilung Wearables (mit Kopfhörern und Apple Watch), Home und Zubehör verlor leicht von 8,8 auf 8,76 Milliarden Dollar – das ist eher ungewöhnlich, wächst sie doch normalerweise stetig.

Ein merkwürdiges Quartal

Apple schließt damit ein für den Konzern ungewöhnliches Quartal ab. Es gab keine Frühlingsveranstaltung mit neuen Produkten, nur im Januar die neuen Macs. Grund ist angeblich, dass sich das Unternehmen auf sein lange erwartetes Mixed-Reality-Headset vorbereitet. Die eher lauen Erwartungen der Börsenanalysten konnte Apple dennoch schlagen; im nachbörslichen Handel stiegen die Aktien zunächst um über 2 Prozent. Apple-CEO Tim Cook freute sich in einer Telefonkonferenz mit Finanzanalysten über das iPhone-Rekordquartal, das Apple "trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds" erreicht habe.

Bei den installierten Geräten kommt Apple mit über einer Milliarde Stück weltweit auf einen neuen Höchstwert. Das Unternehmen werde weiter langfristig investieren, so Cook. Produkte und Lieferkette sollen bis 2030 CO 2 -neutral werden.

Apple schüttete in dem Berichtsquartal 23 Milliarden Dollar an Aktionäre aus, in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen. 90 Milliarden sollen noch folgen. Die Dividende werde zum elften Mal in Folge erhöht, sagte Finanzchef Luca Maestri, auf 0,24 Dollar pro Anteilsschein. Cook gab in einem Interview mit CNBC vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen an, dass Apple weiterhin keine Massenkündigungen plant – im Gegensatz zu vielen anderen Betrieben im Silicon Valley. Solche Maßnahmen seien nur "das letzte Mittel".

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)