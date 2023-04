Apple: Zahlungsprobleme bei In-App-Abos künftig in der App lösbar

Ein neues Meldungsfenster soll das Beheben von Zahlungsproblemen bei In-App-Abos auf iPhone und iPad ab Sommer vereinfachen. Die bisherige Regelung führt in einigen Fällen sogar dazu, dass Abos neu abgeschlossen werden müssen, wodurch im schlimmsten Fall Einführungsrabatte oder andere Preisnachlässe verloren gehen. In seinem Entwicklerportal kündigte Apple jetzt die anstehenden Änderungen an, die automatisch für alle Apps eingeführt werden.

Wenn derzeit das bei Apple hinterlegte Zahlungsmittel wie eine Kreditkarte nicht mehr funktioniert, verlängern sich In-App-Abos nicht und Nutzer müssen in die Einstellungen ihrer Apple-ID wechseln, um die Probleme zu beheben. Diese Vorgehensweise hat offenbar auch einige Abonnenten dazu bewegt, die Fortführung ihres Abos zu hinterfragen.

Im Betriebssystem verankert

Künftig ist das Beheben der Probleme in der betroffenen App selbst möglich, kündigte Apple an. Das Dialogfenster weist auf das Zahlungsproblem hin und bietet eine direkte Verknüpfung, um ein weiteres Zahlungsmittel zu hinterlegen. Die neue Funktion ist im Betriebssystem verankert und wurde von Apple mit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 ausgerollt. Folglich wird die Änderung ab Sommer aber auch nur auf Geräten sichtbar sein, die die neue Version installiert haben. Entwickler müssen kein Update ihrer App einreichen. Sie werden dennoch dazu ermuntert, sich mit dem neuen Fenster jetzt schon in einer Sandbox vertraut zu machen.

Apple verwendet nach eigenen Angaben maschinelles Lernen, um erneute Versuche, die Zahlung abzubuchen, zum bestmöglichen Zeitpunkt zu unternehmen. Zudem haben Entwickler die Möglichkeit, eine Zahlungsfrist einzuräumen. Nutzer können das Abo weiternutzen, während Apple im Hintergrund versucht, die Zahlung einzuziehen.

Laut der Entwicklerdokumentation versucht es Apple 60 Tage lang, die Zahlung für ein In-App-Abo nachzuholen. Die neue Nachricht wird in den ersten drei Tagen der Zahlungsprobleme alle 24 Stunden und in den letzten 30 Tagen alle fünf Tage angezeigt.

