Apple-Zubehör: Zahlreiche Firmware-Aktualisierungen verfügbar

Patch-Welle nach dem Feiertagswochenende: Apple hat in dieser Woche einige Geräte mit einer neuen Firmware ausgestattet. Grund dafür waren offenbar auch Sicherheitslücken in deren Implementation des Bluetooth-Protokolls, wie nun bekannt wurde.

AirPods und Beats auf einem neuen Stand

Aktualisiert wurden alle aktuellen Audiogeräte von Apple – plus mehrere ältere Modelle. So erhielten AirPods 2 und AirPods 3, AirPods Pro 1 und AirPods Pro 2 sowie die Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max jeweils die neue Systemsoftware 5E135. Die Vorgängerversion 5E133 war im April verteilt worden. Bei den Beats-Produkten legte Apple ebenfalls nach, hier gab es Aktualisierungen allerdings nur für die Powerbeats Pro sowie die Beats Fit Pro. Ein Update für die Studio Buds, die demnächst in neuer Version erscheinen, hat sich Apple offenbar gespart.

Angaben zu den Inhalten der Aktualisierungen macht Apple nicht. Es gibt allerdings zumindest für die AirPods ein Verzeichnis, dass die jeweils aktuelle Version benennt. Das Update ist nicht ganz einfach: Man sollte zunächst rund eine Minute lang auf einem iPhone einen Apple-Music-Song hören, dann die Stöpsel in ihr Case legen (die AirPods Max in die Hülle) und die Geräte dann an den Strom anschließen. Manuell lässt sich die Aktualisierung anderweitig nicht anstoßen. Die Version lässt sich über die Systemeinstellungen abfragen.

Sicherheitslücken – und Neues von MagSafe Charger

Mittlerweile hat Apple allerdings zumindest eine Angabe zu den Updates gemacht: Auf seiner Security-Updates-Website, die sicherheitsrelevante Details publiziert, werden das Beats-Firmware-Update 5B66 und das AirPods-Firmware-Update 5E133 gelistet. Beschrieben wird das Problem so: "Wenn Ihr Kopfhörer eine Verbindungsanfrage an eines Ihrer zuvor gekoppelten Geräte richtet, kann ein Angreifer in Bluetooth-Reichweite das beabsichtigte Quellgerät fälschen und Zugriff auf Ihren Kopfhörer erhalten." Entdeckt wurde der Bug, der durch eine verbesserte Authentifizierung behoben wurde, vom Google-ChromeOS-Team, wie Apple weiter schreibt. Was "Zugriff auf die Kopfhörer" genau bedeutet, bleibt unklar – es klingt aber danach, als könnte der Angreifer dann von ihm gewünschte Sounds an die Audiogeräte senden.

Neben den neuen Firmware-Versionen für Beats-Produkte und AirPods hat Apple auch noch ein Update für sein MagSafe-Ladegerät für iPhone, Apple Watch und AirPods publiziert. Der MagSafe Charger, der ab iPhone 12 nutzbar ist, erreicht nun Version 10M1821. In den Einstellungen wird dies als Version 258.0.0 bezeichnet. Apple hat keinen Beipackzettel publiziert, das Update erfolgt "over the air", ohne dass man es spezifisch anstoßen könnte. Es dürfte helfen, ein Apple-Gerät aufzulegen, während der MagSafe Charger am Netzteil hängt.

